 Налоговики в Киеве ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, изъято товаров более чем на 1,6 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) УК, было установлено, что в складском помещении, принадлежащем одному из предприятий, осуществляется изготовление фальсифицированных алкогольных напитков с использованием оборудования, обеспечивающего его массовое производство.
В результате проведенного обыска были обнаружены и изъяты более 10,7 тысячи литров спирта, 1650 литров фальсифицированного алкоголя, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет более 1,6 миллиона гривен.
Кроме того, прекращена работа шести Интернет - сайтов, при помощи которых осуществлялась реализация фальсификата.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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