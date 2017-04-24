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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1515) Киев (16905) налоговая милиция (1291) фальсификат (273) ГФС (2754)

 Налоговики в Киеве ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, изъято товаров более чем на 1,6 млн грн. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области совместно с прокуратурой ликвидировали подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя и пресекли деятельность по его продаже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) УК, было установлено, что в складском помещении, принадлежащем одному из предприятий, осуществляется изготовление фальсифицированных алкогольных напитков с использованием оборудования, обеспечивающего его массовое производство.

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В результате проведенного обыска были обнаружены и изъяты более 10,7 тысячи литров спирта, 1650 литров фальсифицированного алкоголя, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет более 1,6 миллиона гривен.

Налоговики в Киеве ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, изъято товаров более чем на 1,6 млн грн 01Налоговики в Киеве ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, изъято товаров более чем на 1,6 млн грн 02Налоговики в Киеве ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, изъято товаров более чем на 1,6 млн грн 03Налоговики в Киеве ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, изъято товаров более чем на 1,6 млн грн 04Налоговики в Киеве ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, изъято товаров более чем на 1,6 млн грн 05Налоговики в Киеве ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, изъято товаров более чем на 1,6 млн грн 06Налоговики в Киеве ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, изъято товаров более чем на 1,6 млн грн 07Налоговики в Киеве ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, изъято товаров более чем на 1,6 млн грн 08

Кроме того, прекращена работа шести Интернет - сайтов, при помощи которых осуществлялась реализация фальсификата.

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В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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Ликвидировать надо тех,кто установил такие цены на алкоголь .....
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Класс! Подымаешь цены до не реальных на алкоголь а потом борешься с контрабандой и не легальным производством! И звезды на погонах Почет и уважение А если конфискат продать через подконтрольные сети вообще ...... Где бы статистику посмотреть о прибыли ликероводочной промышленности после последнего подорожания Что то не нашел
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Что характерно - Укрспирт как был убыточным, так и остался, хотя должен наполнять бюджет государства по-идее...
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Дальше этих цехов будет еще больше.если "казенка"стоит в три раза дороже "паленки"".
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики в Киеве ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, изъято товаров более чем на 1,6 млн грн. ФОТОрепортаж
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