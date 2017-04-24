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 "Опасное явление": за сутки в Мариуполе выпало более половины месячной нормы осадков. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Мариуполе количество выпавших осадков превысило половину месячной нормы. Метеорологи назвали это явление опасным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный сайт 0629, в Мариупольской гидрометеорологической обсерватории сообщили, что за вчерашние сутки выпало 22.4 мм, при том, что месячная норма в апреле - 38 мм.

"Относительно нормы - это много, это опасное явление. Все, что более 15 мм, считается опасным явлением".




Сегодня с утра в Мариуполе продолжается дождь, местами выпал град.

Опасное явление: за сутки в Мариуполе выпало более половины месячной нормы осадков 01Опасное явление: за сутки в Мариуполе выпало более половины месячной нормы осадков 02


Начальник аварийно-водолазной службы Мариупольского городского совета Александр Татай рассказал, что спасатели работают в местах возможного подтопления уже трое суток. И на сегодня ситуация стабильная. Мелкие подтопления на Гавани устраняются, спасатели мониторят ситуацию.

Опасное явление: за сутки в Мариуполе выпало более половины месячной нормы осадков 03

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Опасное явление: за сутки в Мариуполе выпало более половины месячной нормы осадков 04

"Полтора месяца лазания под дорогами и чистки ливневок дали свои результаты. Работаем, все в норме", - прокомментировал Татай.

Опасное явление: за сутки в Мариуполе выпало более половины месячной нормы осадков 05

Согласно прогнозам синоптиков, существенное улучшение погоды можно ожидать уже со среды.
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Из всего, что увидел - самое опасное - это яма на последнем фото.
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на втором фото мужик понял, что при такой погоде, зонтик только тормозит движение.
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Ах вот что значит надпись отомстим за Мариуполь на башне танка "штурмовавшего Рейхстаг"
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Снег в апреле,теперь это. Американцы не включили случаем свою УКВ-хрень на Аляске? Как её там? ХАРП вроде? У свинорусов же такого нет вроде? Или есть? Тогда точно они-твари.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Опасное явление": за сутки в Мариуполе выпало более половины месячной нормы осадков. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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