 "Опасное явление": за сутки в Мариуполе выпало более половины месячной нормы осадков. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный сайт 0629, в Мариупольской гидрометеорологической обсерватории сообщили, что за вчерашние сутки выпало 22.4 мм, при том, что месячная норма в апреле - 38 мм.
"Относительно нормы - это много, это опасное явление. Все, что более 15 мм, считается опасным явлением".
Сегодня с утра в Мариуполе продолжается дождь, местами выпал град.
Начальник аварийно-водолазной службы Мариупольского городского совета Александр Татай рассказал, что спасатели работают в местах возможного подтопления уже трое суток. И на сегодня ситуация стабильная. Мелкие подтопления на Гавани устраняются, спасатели мониторят ситуацию.
"Полтора месяца лазания под дорогами и чистки ливневок дали свои результаты. Работаем, все в норме", - прокомментировал Татай.
Согласно прогнозам синоптиков, существенное улучшение погоды можно ожидать уже со среды.
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