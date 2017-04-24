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 Организатор "хованской бойни" на московском кладбище помогает главарю боевиков Плотницкому "воспитывать" молодежь на Донбассе, не боясь российского розыска. ФОТОрепортаж

Организаторы резонансных преступлений в России могут не скрываться и заниматься "патриотическим воспитанием" молодежи на оккупированной РФ части Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в статье российского издания "Новая газета" "С Донбасса выдачи нет".

В статье, в частности, говорится о том, что российское следствие подозревает 39-летнего Георгия Макарьева в организации и активном участии в "хованской бойне". Он объявлен в международный розыск.

"Но Макарьев не скрывается. Участвует в публичных мероприятиях, раздает интервью. Правда, не в России, а в Донбассе. Два месяца назад вместе с главой самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорем Плотницким Георгий Макарьев перерезал ленточку, открывая спортивный зал единоборств в Луганске. Участникам церемонии Макарьев был представлен командующим ОО "Народная армия Донбасса" (НАДО)", - отмечают авторы материала.

Организатор хованской бойни на московском кладбище помогает главарю боевиков Плотницкому воспитывать молодежь на Донбассе, не боясь российского розыска 01

"Благодаря таким ребятам, благодаря Георгию Александровичу (Макарьев - командующий "НАДО"), мы получаем не только первый спортзал - это будет комплекс спортзалов по всей территории Луганской Народной Республики", - цитировал Плотницкого сайт боевиков.

Организатор хованской бойни на московском кладбище помогает главарю боевиков Плотницкому воспитывать молодежь на Донбассе, не боясь российского розыска 02


Во вторник Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета России по Москве предъявило обвинение шестнадцати фигурантам резонансного уголовного дела о побоище на Хованском кладбище, произошедшем 14 мая 2016 года. Тогда несколько десятков человек получили ранения и травмы, а трое погибли. Это 26-летний Сухроб Хушаков, 39-летний Иноят Ризоев и 42-летний Сайнуриддин Собиров.

Журналисты напоминают, что на Хованском кладбище произошло не столкновение этнических группировок и не противостояние "патриотов" и мигрантов, вылившееся в кровопролитие. "14 мая стало кульминацией передела рынка похоронных услуг", - говорится в статье.

Следствие установило, что уже с конца апреля 2016 года на Хованском кладбище начали происходить стычки между таджиками и спортсменами из "Здоровой нации", патрулировавшими кладбище группами по два-три человека на скутерах. 13 мая состоялась первая "стрелка" между противоборствующими сторонами. Договорились снова встретиться на следующий день у центрального входа на кладбище.

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Спортсмены из "Здоровой нации" основательно подготовились к "встрече". Запаслись оружием, бронежилетами… В материалах уголовного дела зафиксировано, что на встречу спортсмены прихватили с собой травматическое оружие, короткоствольные охотничьи ружья, включая "Сайгу", электрошокеры, пистолеты "Оса", перцовые газовые баллончики, кастеты, биты, заранее приготовленную арматуру… Позже на месте происшествия было собрано более 800 гильз. Часть из них оказалась от боевого, а не травматического оружия.

Но и мигранты оказались готовы к "стрелке". Со всей округи к Хованскому кладбищу подтянулись таджики. Их было порядка тысячи человек. И хотя они изначально были безоружными, по ходу "стрелки" вооружились лопатами, прутьями от могильных оград, вилами и кусками асфальта. И вынудили спортсменов пуститься наутек. Убегая, те застрелили одного из таджиков (убийца до сих пор не установлен), еще двое мигрантов погибли, попав под колеса автомобиля, за рулем которого сидел участник "акции устрашения".

"Все эти обстоятельства, установленные следствием, опровергают "версию", которую еще в прошлом году старательно распространял один из организаторов "хованской бойни" Георгий Макарьев. 4 июня 2016 года он выложил на своей страничке в "ВКонтакте" запись: "…хочу обратиться к тем парням, которые были со мной до конца, которые пришли без оружия, а уходили уже с трофейным оружием и которые отстояли свою честь, честь предков, честь нашего многонационального народа, удержав более 500 озверевших мигрантов, не дав им никого покалечить и убить".

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Еще в мае прошлого года журналисты разыскали сохраненное в кеше "Яндекса" интервью руководителя "Здоровой нации" Георгия Макарьева под красноречивым названием: "Здоровая нация" - ​это и есть "Боевое Братство".

В этом же интервью Макарьев поделился планами организации: "Учитывая, что в мире вокруг России сгущаются краски и вновь началась холодная война, враги России искусственно создают очаги напряженности на наших границах, например на Украине, да и, что греха таить, в самой стране Запад подогревает "пятую колонну", мы как патриоты нашей Родины должны быть готовы к самым неожиданным ситуациям".

"Макарьев оказался готов к "неожиданной ситуации" и уехал в Донбасс, где создал и возглавил общественную организацию "Народная армия Донбасса" (НАДО). Недавно в Луганск прибыли еще несколько десятков россиян, прошедших подготовку в "Здоровой нации", - говорится в статье.


Организатор хованской бойни на московском кладбище помогает главарю боевиков Плотницкому воспитывать молодежь на Донбассе, не боясь российского розыска 03


По сведениям "Новой газеты", сотрудники Следственного комитета России выезжали в Луганск, где пытались задержать Георгия Макарьева и доставить его в Москву. Но не смогли.

"Получается, что под боком у России формируется анклав, где преступники могут не просто скрываться, но и вести публичную деятельность, не боясь не только российского, но и международного розыска - ​территория-то никем не признана, а Украине неподконтрольна по факту", - заключают авторы материала.

Организатор хованской бойни на московском кладбище помогает главарю боевиков Плотницкому воспитывать молодежь на Донбассе, не боясь российского розыска 04

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Кто против создания Спавецкого заповедника на нашей границе? Еще бы придумать как законно туда Совков депортировать...
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"Еще бы придумать как законно туда Совков депортировать..." только на халявную наживку и дешёвые лозунги!! даже очередь будет за счастьем
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помнится, есть такой рассказ "..заповедник,.." Не помню автора, но суть - в 20-30 гг в Польше (или в др.европейской стране) создали заповедник, куда поместили кучу жратвы, одежды, инструментов и т.д.. Вообщем - всего, что нужно для жизни и работы. И - пленных красноармейцев, комиссаров.. Первые месяцы из-за стены раздавались песни (как в Собачьем сердце).. потом пошли сначала одиночные выстрелы, а после - явно расстрелы (хотя оружия там не было). Когда все смолкло, через полгода открыли ворота - оттуда выскочили двое - какой-то парень, а за ним - комиссар с ножом, кричащий "дай кусочек.. всего кусочек отрежу!". Больше никого в Заповеднике не оказалось
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нет, другой..
там именно про то, что на Западе решили проверить теорию коммунизма - создали все условия для этого (еда, инструменты, станки) и поместили туда комуняк.. Всё - ЗА ЗАБОРОМ (чтобы типа не мешать им)..
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Чего удивляться если от нас туда тоже всякая нечисть бежит и свободно там себя чувствует. тот же Плотницкий к примеру.
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Это всё исходит из истоков дегенеративного воспитания,дебильного содержания в стране колонии фермы рабов...


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Разве это секрет, что в 2014 -2015 на Донбасс хлынули уголовники со всей РФ. По слухам, в российских тюрьмах и колониях чуть ли не официально работали мобилизационные пункты для вербовки желающих поехать воевать в Украину. Ясно что за это им обещали амнистировать, и прочие блага.. а главное свободу.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажОрганизатор "хованской бойни" на московском кладбище помогает главарю боевиков Плотницкому "воспитывать" молодежь на Донбассе, не боясь российского розыска. ФОТОрепортаж
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