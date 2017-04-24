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 Институт нацпамяти презентовал карту захоронений героев современной российско-украинской войны. ИНФОГРАФИКА

В дни после Пасхи украинцы вспоминают умерших в своих семьях, посещают и приводят в порядок их могилы. Обязаны в эти дни вспомнить и тех, кто стал родным для нас всех - погибших в войне за нашу свободу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал председатель Института нацпамяти Владимир Вятрович.

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"Инфографика, которую предлагаем сегодня, рассказывает о местах, где похоронены новейшие Герои - секторы военных захоронений на украинских кладбищах. По состоянию на 1 марта 2017 года в Украине создано 450 таких секторов. На них похоронены 1295 погибших воинов. 25 секторов имеют 10 и более захоронений. Секторы с наибольшим количеством похороненных военных-участников АТО расположены в Днепре, Запорожье и Киеве - 180, 120 и 56 похороненных соответственно", - написал он.

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"Только там, где помнят погибших, есть те, кто защищает живых", - напомнил Вятрович.

Институт нацпамяти презентовал карту захоронений героев современной российско-украинской войны 01

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КРОВАВЫЕ СЛЕДЫ ПРОКЛЯТЫХ "БРАТЬЕВ"...А на россии опять раздают ВЛАСОВСКИЕ КОЛОРАДКИ - типа "ПОМНИ ВОЙНУ". ЦИНИЗМ РОССИЯН ПРОСТО ЗАШКАЛИВАЕТ...
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Українська незалежність полита кров'ю патріотів...
Вічна Пам'ять...

Повинно бути пожиттєве матеріальне забезпечення сімей загиблих Героїв...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныИнститут нацпамяти презентовал карту захоронений героев современной российско-украинской войны. ИНФОГРАФИКА
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