 Институт нацпамяти презентовал карту захоронений героев современной российско-украинской войны. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал председатель Института нацпамяти Владимир Вятрович.
"Инфографика, которую предлагаем сегодня, рассказывает о местах, где похоронены новейшие Герои - секторы военных захоронений на украинских кладбищах. По состоянию на 1 марта 2017 года в Украине создано 450 таких секторов. На них похоронены 1295 погибших воинов. 25 секторов имеют 10 и более захоронений. Секторы с наибольшим количеством похороненных военных-участников АТО расположены в Днепре, Запорожье и Киеве - 180, 120 и 56 похороненных соответственно", - написал он.
"Только там, где помнят погибших, есть те, кто защищает живых", - напомнил Вятрович.
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