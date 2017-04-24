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 Памятный знак воинам АТО украли в Дружковке. ФОТО

В Дружковке гранитную доску с памятного знака героям АТО, который был установлен на бульваре Космонавтов, украли в день установления.

Об этом сообщает телеканал "ДоТБ", передает Цензор.НЕТ.

"23 апреля в полицию обратилась депутат Дружковского городского совета Татьяна Бухаркова с заявлением об исчезновении памятного знака. Данный факт полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении.

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Памятный знак воинам АТО украли в Дружковке 01

Гранитный знак с надписью о том, что на этом месте будет установлен памятник погибшим в АТО, был изготовлен по заказу и за средства местных властей. Его установили 22 апреля. В день установки у знака остановилось патриотическое шествие, когда в город приехали волонтеры поезда единения "Труханівська Січ". Они возложили цветы, почтили погибших минутой молчания. Высказали мнение о том, что здесь установят памятник защитникам Украины.

Памятный знак воинам АТО украли в Дружковке 02

В тот же день вечером знак был украден.
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Не удивлён.. ведь там 60% пассивной ваты и 10% активной !!! Активную вату нужно выжечь или она годами будет портить там кровь украинцам и украинским властям !!!
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Мы, наш Дом Украина не сможет найти иного решения в ближайшее время, как избавиться от уродов в семье (в семье не без урода). Не будет покоя иначе пока не вымрут физической смертью вся эта "мирная" вата. Надеюсь мечтая о совдепе они помнят историю как совдеп просто эшелонами вывозил, переселяя. Потому и ваты не будет, надеюсь, обвинений, что мол, мы хвашисты и нквдэшники. )))
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Как дружковчанин, считаю Ваши прогнозы насчет "60% пассивной ваты и 10% активной" несколько занижены. У нас, как ни прискорбно, ваты около 95%.


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Выловить активных служителей рашистских козлов и также активно наказать ,остальная вата пассивна ,посучит копытцами и заглохнет
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Я тоже примерно так считал но просто не хотел обидеть там украинцев (которые за Украину) если я ошибался и потому поскромничал...
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а я тока шо в Славянске возле АТБ хероям под ноги демонстраивно плевал. схавали и промолчали. не самый большой подвиг но шо могу
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Больше розхарарахорься ,падло ты сепапарское,зубы ж тебе давят? А может повезет попадешь в списки по обмену
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Твоя обычная жизнь, идиот ты дешевый ,в сети срать за долю малую ,больше ты нечего не можешь
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Красти в мертвих...
Отже будуть за це жорстоко покарані.
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Ну да, жестко, они еще крадут жизни ветеранов АТО по всей Украине и быстро съебуются, а Вы говорите про доску.
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Быстро их освободили,не в полной мере хлебнули "русского мира"
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Ватные твари кругом!!! Играть в мир и дружбу с ними нельзя!!! Эти мрази будут вредить всегда пока не сдохнут!!!
Давить путлерашисткую мразь всеми способами!

Чтоб русскомирские напасти
которые несёт Орда
не захлестнули в одночасье
родные ваши города
любой вменяемый отныне
обязан чётко понимать,
что ради мира в Украине
кацапов нужно убивать!

Стрелять и жечь кацапов лихо,
на танках как клопов давить
или по-партизански тихо
заточку под ребро всадить!

Нельзя с кацапами иначе,
ведь только мёртвый репоед
о Русском Мире не кудахчет
и причинить не может вред!
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Еще одну камеру наблюдения сэкономили рюкзАваковцы. А потом, на следствие по этому делу они потратят в 100-200 раз больше и с нулевым результатом. А мы все это оплатим.
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Дело не в камере,отношение какое?Сейчас смотрю,с каким упорством восстанавливают инфраструктуру Авдеевки,будет то же.
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Я уже много раз писал на этом форуме, что с Донбассом после освобождения будут очень большие проблемы, ибо люди там люто ненавидят все украинское.(не все, но - большинство). И этот случай не спишешь на "просто" погоню за деньгами, ибо гранит во вторсырье не сдашь (сорри, если я отстал от жизни, и теперь там гранитные плиты тоже принимают). Очевидно. что это преступление - чисто из идейных соображений. Какая-то особь (или группа особей) не побоялась и не поленилась утащить не слишком легкую гранитную плиту безо всякой для себя выгоды
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Это все безнаказанность. Практически никого из тех тварей, которые ломали памятники, оскверняли могилы - не наказаны. О чем можно говорить, если сепарские подстилки на местах, которые на видео призывали "руський мир" и организовывали референдумы - ходят на свободе 4 год. А если кого и прихватили - дают мелкий срок и условно.
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Аваакян - найти кастрировать , и на передовую.
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А это как раз те самые Пецины "нашылюди", о которых барыжья влада печется, накидывая нам на шею затраты по снабжению Лугандона НАШИМИ деньгами и ресурсами. 130 млрд гривень за три года - некисло, правда ?
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Жители юзовского скотозагона жизненно необходимы липецкому мародеру. Они (в количестве 5 миллионов поголовья избирателей) позволят выйти во второй тур выборов вместе с ним рыглу Бойко и таким образом принесут нам еще минимум пять лет рабства. Так по крайней мере, это ему представляется
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Не согласен категорически. Как раз Донбабве - не Пецино электоральное поле, но его соратников и подельников из "Партии Регионов" - ныне именующие себя "оппоблок". Это Кучме понадобился бандитский подход Ахметова-Януковича, чтобы типа избраться на второй срок, причем бандюки нагло и в открытую сфальсифицировали тогда выборы в пользу Кучмы, и получили у него карт-бланш на любые преступления. Они стали неприкасаемыми, и быстро подмяли под себя все, до чего дотянулись их загребущщие лапы. И начали разрушать государственность Украины, расшатывать ее монолитность, пытаясь создать неофеодально-кастовую клептократию. Им сильная, единая, соборная, неделимая Украина - как кость в горле.
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Дружковка как и другие гадючники раковой опухоли Украины - так называемого Донбаца, должны быть снесены как Соддом и Гоморра. Адекватные украинцы, после прохождения необходимых тестов, расселены для ассимиляции по разным частям Украины, кацапобыдло, в том числе растворившееся среди беженцев, - за поребрик. Природный заповедник на месте бывшего козломордого анклава - лучший памятник нашим Героям!
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Дайте угадаю. Местная полиция никого не найдёт.
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Это был идеальный момент чтобы поймать "на живца" группу мразей, которые, я уверен не один памятник уже осквернила, и, к сожалению, ещё осквернит, так как местная полиция не смогла воспользоваться ситуацией, когда плита фактически стояла на открытом месте, нужно быть полным идиотом чтобы не поставить там засаду и отловить этих мародеров.
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В точку, эти доски должны быть как крючки по отлову местных коллаборантов ,работающих на рашистских оккупантов
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Не будьте так наивны, кто ж их будет отлавливать, там все местные органы власти и полиция - ватники.
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Да я не наивный ,например ,знаю ,что ты -рашистский тролль
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Да у меня нет слов, я патриот Украины. И живу на западе Украины, так что ваши обвинения безосновательны.
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Видно, доска памятная вате глаза мозолила. Они же как быки на красную тряпку... ненавидят укропов...
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Россиянина, предложившего вместо копии Рейхстага построить в России копии немецкой экономики, уровня жизни, медицины, дорог и качества производимых товаров и услуг, арестовало ФСБ как вредителя и провокатора.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПамятный знак воинам АТО украли в Дружковке. ФОТО
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