 Памятный знак воинам АТО украли в Дружковке. ФОТО

Об этом сообщает телеканал "ДоТБ", передает Цензор.НЕТ.
"23 апреля в полицию обратилась депутат Дружковского городского совета Татьяна Бухаркова с заявлением об исчезновении памятного знака. Данный факт полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении.
Гранитный знак с надписью о том, что на этом месте будет установлен памятник погибшим в АТО, был изготовлен по заказу и за средства местных властей. Его установили 22 апреля. В день установки у знака остановилось патриотическое шествие, когда в город приехали волонтеры поезда единения "Труханівська Січ". Они возложили цветы, почтили погибших минутой молчания. Высказали мнение о том, что здесь установят памятник защитникам Украины.
В тот же день вечером знак был украден.
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Отже будуть за це жорстоко покарані.
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Давить путлерашисткую мразь всеми способами!
Чтоб русскомирские напасти
которые несёт Орда
не захлестнули в одночасье
родные ваши города
любой вменяемый отныне
обязан чётко понимать,
что ради мира в Украине
кацапов нужно убивать!
Стрелять и жечь кацапов лихо,
на танках как клопов давить
или по-партизански тихо
заточку под ребро всадить!
Нельзя с кацапами иначе,
ведь только мёртвый репоед
о Русском Мире не кудахчет
и причинить не может вред!
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