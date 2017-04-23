 Склад площадью 1000 кв. м сгорел в Борисполе. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, возгорание случилось на частном складе по улице Киевский Путь. Огнем была охвачена вся крыша.
Пожар был полностью ликвидирован в 17:45.
Огнем уничтожена крыша на площади 1000 кв. м и перекрытия здания на площади 400 кв. м. Спасено стоящее рядом здание.
(Фото Главного управления ГСЧС в Киевской области)
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Той мені: - в мене повне КАСКО. Хай хоч згорить.
Живуть же люди.
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