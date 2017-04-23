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Все про:Борисполь (466) Киевская область (1489) пожар (3166) ГСЧС (966)

 Склад площадью 1000 кв. м сгорел в Борисполе. ФОТО

В Борисполе (Киевская область) произошел крупный пожар. Пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, возгорание случилось на частном складе по улице Киевский Путь. Огнем была охвачена вся крыша.

Пожар был полностью ликвидирован в 17:45.

Огнем уничтожена крыша на площади 1000 кв. м и перекрытия здания на площади 400 кв. м. Спасено стоящее рядом здание.

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Склад площадью 1000 кв. м сгорел в Борисполе 01Склад площадью 1000 кв. м сгорел в Борисполе 02

(Фото Главного управления ГСЧС в Киевской области)
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Кажу одному клієнту: давай поставлю пристрої безпеки на браму, чи моло чого.
Той мені: - в мене повне КАСКО. Хай хоч згорить.
Живуть же люди.
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Хвала Господу-що немає жертв. А Льоня Мессі поклав дві банки Реалу-чим підняв мені настрій
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по ходу гидныкам теперь и за воду платить нечем
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСклад площадью 1000 кв. м сгорел в Борисполе. ФОТО
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