EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Фоторепортаж
  2804  37
Материалы по теме:
Все про:армия (7689) Минобороны (5013) Одесская область (1468) учения (1679) курсанты (69) парашют (32)

 Будущие офицеры-десантники и спецназовцы провели учебное десантирование на Одесчине. ФОТОрепортаж

На Черноморском полигоне в Одесской области курсанты факультетов подготовки специалистов военной разведки и специального назначения, высокомобильных десантных войск осуществили прыжки с парашютом с самолета Ан-26.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Прыжки выполнялись с самолета АН-26 с высоты 800 м с оружием и снаряжением с парашютами Д-6. После приземления курсанты отрабатывали вопросы сбора на площадке приземления, ориентирование на местности, скрытого выдвижения к объектам условного противника.

Будущие офицеры-десантники и спецназовцы провели учебное десантирование на Одесчине 01
Будущие офицеры-десантники и спецназовцы провели учебное десантирование на Одесчине 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Учения с боевой стрельбой отдельного батальона морской пехоты прошли на Николаевщине. ФОТОрепортаж

Будущие офицеры-десантники и спецназовцы провели учебное десантирование на Одесчине 03
Будущие офицеры-десантники и спецназовцы провели учебное десантирование на Одесчине 04
Будущие офицеры-десантники и спецназовцы провели учебное десантирование на Одесчине 05

В ближайшее время курсанты проведут десантирование с вертолета Ми-8 на воду, а также отработают вопросы эвакуации группы при помощи съемного бортового оборудования "Адаптер-М1".

Смотрите: Учения с боевой стрельбой из зенитных установок прошли в воздушном командовании "Восток". ФОТОрепортаж

Будущие офицеры-десантники и спецназовцы провели учебное десантирование на Одесчине 06
Будущие офицеры-десантники и спецназовцы провели учебное десантирование на Одесчине 07
Будущие офицеры-десантники и спецназовцы провели учебное десантирование на Одесчине 08

Смотрите: Батальон ВДВ начал подготовку по стандартам НАТО в Международном центре миротворчества и безопасности. ФОТО

Будущие офицеры-десантники и спецназовцы провели учебное десантирование на Одесчине 09

Согласно программе подготовки, в течение учебного года курсанты должны осуществить 6-7 прыжков с парашютом, а в течение всего учебного периода до 40.

Смотрите: Учебный полет "тройки" штурмовиков Су-25 ВС ВСУ. ВИДЕО из кабины пилота
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Новости с веселыми загадками-ребусами, шутками, прибаутками... Угадай правильно буквы: демОнтирование, демОНСтрирование, но скорее всего деСантирование...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Будущие офицеры-десантники и спецназовцы провели учебное демантирование на Одесчине. ФОТОрепортаж" чего демонтировали?
исправьте заголовок. не все читают новости полностью
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Учебную кацапню. ))))))
ЦЕНЗОР, возьмите меня корректором, обещаю ответственно и грамотно работать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что такое "демантирование" ?
Что-то новое в борьбе с терроризмом ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украина прекращает подачу электроэнергии в Луганск
 показать весь комментарий
Ответить
 
В борьбе с терроризмом что-то новое, а в заголовках на Цензоре, к сожалению, ничего нового.

Корректора бы нужно нанять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Люблю демантирование.

Даже смотреть люблю как демантируются другие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шо вы все накинулись? простая очепятка,человек в выходной на работе,наверное того...устал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Вы сами попробуйте в выходной,в одиночку,на работе хоть 300гр демантировать и шоб пальцы по клаве не заблукали
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как банить , так пальцы у них гнутся как надо ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мы не накинулись, просто не хватает позитива.

Кто бы демантировал гнойсмана и поднял настроение ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А шо грося? там весь верхний этаж демантировать пора.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прыжки с парашютом с военно-транспортной авиации конечно красиво, да и выслуга 1/1,5...но зачем этот архаичный цирк когда работает ПВО противника??? лучше бы потратили на спуски по тросу и прыжки без троса во время зависания вертушки
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ох уж эти мне цензоровские стратегогенералы...
На держи https://www.youtube.com/watch?v=mSdezH7BJHU
Десантники, внезапно, США прыгают с парашютами...
Им подрасскажи про архаичный цирк.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда я лично предпрыжковую проходил нам сказали, что на боевых будут кидать в 4 потока с 200-250м и ночью..И то если удасться долететь и не будет ПВО....У сепаров ЗРК и ПЗРК...Что не ясно?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
в ПЗРК охотно поверю. Обычная труба, по сути... Но в ЗРК, не в жисть, особенно, 9к37м1 Бук, эту хрень пока развернешь, накрыть несколько раз могут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
пригать на парашютах в современной войне могут только тупоголовие совковие дебили
США не применяют подобную тактику в десантних операциях
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шановна редакція Цензор.нет можна я буду у вас працювати редактором відділу новин .а то соромно за "демантіровщіка" вашого...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Демонтируйте головы наших врагов кацабов! Воинам слава!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
демантирование это зашифрованое слово дисантника - разведчика .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Походу это шпионы. Ничего более убогого не видел. Особенно смешно как они после демантирования встали в позу. Экономичная показуха в стиле генералиссимуса Турчинова. Куда он дел все милларды которые "увеличил"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зачем это десантирование если на войне оно не применяется
 показать весь комментарий
Ответить
 
Диви скільки чмирів кацапських сюди поналітало.
Геть, бидло!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
десантироваться на паращютах в современной войне равно самоубийству
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоФоторепортажБудущие офицеры-десантники и спецназовцы провели учебное десантирование на Одесчине. ФОТОрепортаж
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти