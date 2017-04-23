 У жителя Киевщины изъяли арсенал оружия и боеприпасов. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в лесном массиве села Калиновка (Васильковский район) правоохранители нашли арсенал оружия и боеприпасов, которые закопал 35-летний местный житель. Он пояснил, что сумку ему передал для хранения бывший участник Антитеррористической операции.
Из тайника изъяты два пистолета под патрон Флобера, пневматический пистолет, магазин от автомата, устройство от винтовки, боевая граната "Ф-1", газовая граната "РГД" и четыре запала к ним, около 600 боеприпасов к пистолетам, автоматам и пулеметам, порох и 70 граммов пластида.
Также по месту жительства подозреваемого обнаружено около 70 граммов конопли.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
(Фото полиции Киевской области)
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Боятся народу оружие давать.
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На днях в поселке мужика из автомата расстреляли, думаете кто-нибудь что-нибудь нашел?
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