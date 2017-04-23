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 Общество
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Все про:боеприпасы (1081) Киевская область (1487) оружие (3851) Нацполиция (7041)

 У жителя Киевщины изъяли арсенал оружия и боеприпасов. ФОТО

В Киевской области обнаружено оружие и боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в лесном массиве села Калиновка (Васильковский район) правоохранители нашли арсенал оружия и боеприпасов, которые закопал 35-летний местный житель. Он пояснил, что сумку ему передал для хранения бывший участник Антитеррористической операции.

Из тайника изъяты два пистолета под патрон Флобера, пневматический пистолет, магазин от автомата, устройство от винтовки, боевая граната "Ф-1", газовая граната "РГД" и четыре запала к ним, около 600 боеприпасов к пистолетам, автоматам и пулеметам, порох и 70 граммов пластида.

Также по месту жительства подозреваемого обнаружено около 70 граммов конопли.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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У жителя Киевщины изъяли арсенал оружия и боеприпасов 01У жителя Киевщины изъяли арсенал оружия и боеприпасов 02

(Фото полиции Киевской области)
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При бесконтрольном перемещении и хранении - у кого это может оказаться в первую очередь?
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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.Источник: http://censor.net.ua/p437469

Боятся народу оружие давать.
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Какое это оружие - два пневматика, ну ладно уже, граната и патроны...
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Стандартная заготовка СБУ для создания видимости работьі
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Тоже мне арсенал!? Особенно пневматические пистолеты, которые можно свободно и законно купить на любом углу... а настоящие арсеналы у настоящих бандитов найти и забрать слабо?
На днях в поселке мужика из автомата расстреляли, думаете кто-нибудь что-нибудь нашел?
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Цензор.НЕТФотоОбществоУ жителя Киевщины изъяли арсенал оружия и боеприпасов. ФОТО
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