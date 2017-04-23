 Порошенко - бойцам-участникам "Игр непокоренных": Мы сегодня выбираем лучших из лучших, которые будут достойно представлять Украину в Торонто. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, глава государства обратился к присутствующим на Крещатике. Он заявил, что очень рад быть среди тех, кто уже в сентябре будет представлять Украину на международных соревнованиях среди военнослужащих и ветеранов, которые получили ранения во время выполнения своего долга.
"Сегодня происходит очень важное событие: Украина впервые принимает участие в "Играх непокоренных". Украинское звучание названия этих соревнований мне импонирует больше, потому что именно непокоренной является наша нация, непокоренным является наш народ и именно непокоренным является наше государство. Поэтому совершенно естественно то, что мы сегодня отмечаем и выбираем лучших из лучших, которые будут достойно представлять в сентябре в Канаде наше с вами государство", - сказал Порошенко.
Примером несокрушимости духа глава государства назвал присутствующих на торжествах воинов, которые стали примером для подражания, - солдата Вадима Свириденко, лейтенанта Павла Чайку и генерал-майора Игоря Гордийчука.
Президент напомнил, что сейчас Уполномоченный Президента по вопросам реабилитации участников АТО, а раньше солдат Вадим Свириденко спас сотни жизней боевых побратимов, постоянно рискуя своей. Теперь он помогает бойцам в возвращении к мирной жизни и реабилитации.
Подразделение лейтенанта Чайки, по словам Порошенко, в ноябре 2014 г. заняло и героически удерживало стратегически важную позицию в районе аэропорта.
Под командованием Игоря Гордийчука, как напомнил Президент, украинские военные отбили шесть вражеских штурмов Саур-Могилы, уничтожили большое количество живой силы и техники противника. И когда уже не осталось никакой возможности удерживать высоту дальше, Гордийчук, рискуя собственной жизнью, обеспечил организованный отход подразделений, выполнил поставленный приказ.
"Именно такие, как Павел, Игорь и Вадим, принимают сегодня участие в отборе. Именно они являются победителями, именно они будут представлять Украину на этих важнейших играх", - подчеркнул он.
Порошенко отметил мужество и героизм бойцов, проявленные при защите Украины. "Как Президент, как верховный главнокомандующий от имени народа Украины и перед всеми украинцами, которые сейчас смотрят нас, я искренне благодарю вас, дорогие воины, за ваш жертвенный вклад в защиту родины. Вашими усилиями мы построили новую армию. Вашими усилиями мы не отдадим ни клочка украинской земли врагу. И вашими усилиями, вместе с усилиями украинских дипломатов, мы вернем украинский Донбасс и украинский Крым", - подчеркнул глава государства.
Президент также приветствовал инициативу "украинских непокоренных" по созданию центров психологической реабилитации, "чтобы они своим духом, позитивом заряжали демобилизованных, раненых, продемонстрировав, как важно сейчас держаться вместе для того, чтобы не дать никакой надежды врагу - как на фронте, так и расшатать ситуацию внутри". "Я очень благодарен ребятам за эту инициативу, горячо поддерживаю ее", - сказал Порошенко. Он добавил, что совместно с трастовым фондом НАТО разрабатываются программы реабилитации украинских воинов, в том числе и психологической.
Игры непокоренных (Invictus Games) - международные спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов с ограниченными физическими возможностями. Первые Игры состоялись в 2014 году в Лондоне. В 2016 году Игры прошли в Орландо (США), а 23-30 сентября военные-спортсмены в третий раз встретятся в Торонто. В этом году в соревнованиях примут участие 550 бойцов из 17 стран.
Для участия Украины в соревнованиях был проведен ряд мероприятий по формированию национальной сборной команды по военнослужащих, находящихся на службе в Министерстве обороны Украины, и ветеранов, которые получили ранения во время боевых действий в зоне проведения АТО. 22 апреля состоялись Национальные игры по 6 дисциплинам: атлетика, пауэрлифтинг, плавание, стрельба из лука, велоспорт на шоссе, гребля на тренажерах. Участие в них приняли 114 кандидатов. По результатам соревнований было отобрано 30 человек.
(Фото со страницы Прес-центр штабу АТО)
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бггг
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Кокетничает Петруша... Всем известно, что лучшие из лучших у нас в Парламенте, а самый, что ни на есть - это он и есть...
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но, в отличие от говна ньінешнего, "демократом" не кривлялся.
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Такому подонку не место на таком посту
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