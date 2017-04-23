 Порошенко предложил Тиллерсону рассмотреть вопрос о размещении на Донбассе миротворческого контингента ООН, - Цеголко. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко на Facebook.
"Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким погибшего американского представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в результате сегодняшнего подрыва ее патруля на оккупированной территории, а также осудил все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ. Президент Украины предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН", - информирует Цеголко.
Как сообщалось, 23 апреля около 10:17 в районе н.п. Пришиб в Луганской области (ОРЛО) подорвался автомобиль СММ ОБСЕ. Один сотрудник Миссии погиб, а двое его коллег были доставлены на обследование в медицинское учреждение.
(Коллаж со страницы Svyatoslav Tsegolko)
9335 205
Материалы по теме: Подрыв автомобиля ОБСЕ
Глава ПА ОБСЕ Муттонен о гибели наблюдателя на Донбассе: "Смерть одного из наших коллег, выполняющих жизненно важную миссию, является для всех нас шоком"(125)
МИД о гибели сотрудника ОБСЕ на Донбассе: Россия и террористы пытаются запугать наблюдателей(55)
Заявления боевиков о причастности ВСУ к подрыву автомобиля ОБСЕ - провокация, направленная на дискредитацию Украины, - штаб АТО(52)
Погибший сотрудник ОБСЕ - гражданин Великобритании Джозеф Стоун, - Антон Геращенко(108)
НАБУ "сливает" информацию олигархам?(0)
"Произошло то, чего приходилось опасаться в течение многих лет", - глава МИД Германии Габриэль о гибели наблюдателя ОБСЕ на Донбассе(62)
Боевики возложили ответственность за подрыв автомобиля на саму ОБСЕ: "Отклонились от основного маршрута"(58)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И в Крыму тоже надо бы хуйло на миротворческие силы заменить
Ответить