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 Политика Украины
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 Порошенко предложил Тиллерсону рассмотреть вопрос о размещении на Донбассе миротворческого контингента ООН, - Цеголко. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко на Facebook.

"Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким погибшего американского представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в результате сегодняшнего подрыва ее патруля на оккупированной территории, а также осудил все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ. Президент Украины предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН", - информирует Цеголко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД о гибели сотрудника ОБСЕ на Донбассе: Россия и террористы пытаются запугать наблюдателей

Как сообщалось, 23 апреля около 10:17 в районе н.п. Пришиб в Луганской области (ОРЛО) подорвался автомобиль СММ ОБСЕ. Один сотрудник Миссии погиб, а двое его коллег были доставлены на обследование в медицинское учреждение.


Порошенко предложил Тиллерсону рассмотреть вопрос о размещении на Донбассе миротворческого контингента ООН, - Цеголко 01

(Коллаж со страницы Svyatoslav Tsegolko)
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а фото причем пипец позор .....2 фотки нафига типа есть фото под пост вы тупите там админы ???
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Кто ж там захочет размещаться когда хуйло из всех видов оружия лупит?
И в Крыму тоже надо бы хуйло на миротворческие силы заменить
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко предложил Тиллерсону рассмотреть вопрос о размещении на Донбассе миротворческого контингента ООН, - Цеголко. ФОТО
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