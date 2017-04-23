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Все про:Киевская область (1485) клуб (39) конфликт (681) охрана (618) Переяслав-Хмельницкий (33) пьянство (742) ранение (1602) стрельба (2313)

 Пьяный мужчина ранил из ружья охранника переяславского ночного клуба. ФОТОрепортаж

В городе Переяслав-Хмельницкий (Киевская область) мужчина устроил стрельбу в ночном клубе. Ранен 1 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в клуб "Адреналин" с охотничьим карабином и открыл огонь по охранникам, трижды ранив одного из них в ногу. Далее хулиган прошел в бар и сделал еще несколько выстрелов, после чего вышел из заведения и, сев в автомобиль, скрылся. Кроме охранника, никто из людей в заведении не пострадал.

Злоумышленника задержали в одном из баров города, где он продолжал употреблять алкогольные напитки. Хулиган с ножом пытался оказать сопротивление, однако правоохранители вывели его на улицу и задержали.

Подозреваемым оказался 43-летний ранее судимый мужчина. Он объяснил, что несколько недель назад в клубе у него возник конфликт с охранником из-за знакомой. Мужчина не забыл об оскорблении и после употребления алкоголя пошел в клуб отомстить.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия). Статья предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина в Киеве застрелил гражданскую жену, а потом себя, - полиция. ВИДЕО

Пьяный мужчина ранил из ружья охранника переяславского ночного клуба 01Пьяный мужчина ранил из ружья охранника переяславского ночного клуба 02Пьяный мужчина ранил из ружья охранника переяславского ночного клуба 03Пьяный мужчина ранил из ружья охранника переяславского ночного клуба 04

(Фото полиции Киевской области)
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http://varlamov.ru/2343090.html

У вас Рейхстаг отклеился!

Обещали:
Организаторы на каждом углу трубили, что все будет невероятно масштабно и реалистично: взрывы, горящие люди, настоящая техника из запасников музеев, воздушные бои и т.д.

Получилось:
..копия Рейхстага получилась очень убогая.

Месива грязи, толпы скучающих статистов и сомнительные постановки боев. Многие участники реконструкции большую часть времени просто провалялась или просидели на одном месте, другие лениво перебегали от одного танка к другому. Даже на кадрах активно продвигавших мероприятие СМИ реконструкция выглядит невероятно скучно.

Иногда тут и там бегали каскадеры в горящей одежде. Это был гвоздь программы, судя по всему.

Советское знамя с текстом ("От Владимирского Централаюю" гыы), набранным Comic Sans. В твиттере шутят, что кто-то перевел comic как «коммунистический».

ульминация: советские солдаты по открытой местности несутся к зданию Рейхстага.

Немецкий солдат сидит на корточках на пороге Рейхстага и обстреливает их из винтовки. ))
остальное по ссылке
Пьяный мужчина ранил из ружья охранника переяславского ночного клуба - Цензор.НЕТ 7984
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Пьяный мужчина ранил из ружья охранника переяславского ночного клуба - Цензор.НЕТ 235евангилофф‏ @elvin2019 21 квіт.Більше
Пока у русского солдата,
Есть фотошоп и инстаграмм,
Сосите хер солдаты НАТО,
Дрожи от страха Вашингтон!
Пьяный мужчина ранил из ружья охранника переяславского ночного клуба - Цензор.НЕТ 3172190 ретвітів132 вподобаньВідповісти 29 Ретвітнути
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"Он объяснил, что несколько недель назад в клубе у него возник конфликт с охранником из-за знакомой" Какой, злопамятный, Отелло)))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПьяный мужчина ранил из ружья охранника переяславского ночного клуба. ФОТОрепортаж
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