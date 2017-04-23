 Пьяный мужчина ранил из ружья охранника переяславского ночного клуба. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в клуб "Адреналин" с охотничьим карабином и открыл огонь по охранникам, трижды ранив одного из них в ногу. Далее хулиган прошел в бар и сделал еще несколько выстрелов, после чего вышел из заведения и, сев в автомобиль, скрылся. Кроме охранника, никто из людей в заведении не пострадал.
Злоумышленника задержали в одном из баров города, где он продолжал употреблять алкогольные напитки. Хулиган с ножом пытался оказать сопротивление, однако правоохранители вывели его на улицу и задержали.
Подозреваемым оказался 43-летний ранее судимый мужчина. Он объяснил, что несколько недель назад в клубе у него возник конфликт с охранником из-за знакомой. Мужчина не забыл об оскорблении и после употребления алкоголя пошел в клуб отомстить.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия). Статья предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
(Фото полиции Киевской области)
370 4
МИД о гибели сотрудника ОБСЕ на Донбассе: Россия и террористы пытаются запугать наблюдателей(50)
Военный прокурор Яровой попался пьяным за рулем и устроил потасовку с патрульными в Одессе, - "Думская". ФОТО(57)
Погибший сотрудник ОБСЕ - гражданин Великобритании Джозеф Стоун, - Антон Геращенко(108)
В результате обстрела боевиками Марьинки ранен местный житель, - Нацполиция(4)
Двое детей на Донетчине получили пороховые ожоги, - Нацполиция. ФОТО(3)
За прошедшие сутки двое украинских воинов погибли, восемь получили ранения, - штаб АТО(0)
Ответить
У вас Рейхстаг отклеился!
Обещали:
Организаторы на каждом углу трубили, что все будет невероятно масштабно и реалистично: взрывы, горящие люди, настоящая техника из запасников музеев, воздушные бои и т.д.
Получилось:
..копия Рейхстага получилась очень убогая.
Месива грязи, толпы скучающих статистов и сомнительные постановки боев. Многие участники реконструкции большую часть времени просто провалялась или просидели на одном месте, другие лениво перебегали от одного танка к другому. Даже на кадрах активно продвигавших мероприятие СМИ реконструкция выглядит невероятно скучно.
Иногда тут и там бегали каскадеры в горящей одежде. Это был гвоздь программы, судя по всему.
Советское знамя с текстом ("От Владимирского Централаюю" гыы), набранным Comic Sans. В твиттере шутят, что кто-то перевел comic как «коммунистический».
ульминация: советские солдаты по открытой местности несутся к зданию Рейхстага.
Немецкий солдат сидит на корточках на пороге Рейхстага и обстреливает их из винтовки. ))
остальное по ссылке
Ответить
Пока у русского солдата,
Есть фотошоп и инстаграмм,
Сосите хер солдаты НАТО,
Дрожи от страха Вашингтон!
190 ретвітів132 вподобаньВідповісти 29 Ретвітнути
Ответить
Ответить