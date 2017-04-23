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 Раненый снайпером защитник Светлодарской дуги вертолетом доставлен в Днепр, - штаб АТО. ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 апреля, из района проведения антитеррористической операции, в военный госпиталь Днепра, вертолетом аэромедицинской эвакуации Ми-8 доставлен тяжело раненный вражеским снайпером защитник Светлодарск дуги.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Первую медицинскую помощь военнослужащему оказали в расположении подразделения, а уже в Бахмутский больнице его состояние было стабилизировано и проведены мероприятия по подготовке к эвакуации воздушным путем.

Раненый снайпером защитник Светлодарской дуги вертолетом доставлен в Днепр, - штаб АТО 01

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Раненый снайпером защитник Светлодарской дуги вертолетом доставлен в Днепр, - штаб АТО 02
Раненый снайпером защитник Светлодарской дуги вертолетом доставлен в Днепр, - штаб АТО 03

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