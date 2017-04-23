 Раненый снайпером защитник Светлодарской дуги вертолетом доставлен в Днепр, - штаб АТО. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Первую медицинскую помощь военнослужащему оказали в расположении подразделения, а уже в Бахмутский больнице его состояние было стабилизировано и проведены мероприятия по подготовке к эвакуации воздушным путем.
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