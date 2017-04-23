 В центре Киева открыли обновленную "Стену памяти погибших за Украину воинов". ФОТОрепортаж

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, на открытии присутствовали родственники погибших, ветераны АТО, представители государственного и неправительственного секторов, Украинской православной церкви Киевского патриархата, иудейских и мусульманских сообществ, а также инициаторы и создатели "Стены памяти" - сотрудники Национального военно-исторического музея Украины, авторы сайта "Книга памяти погибших", МАИФ "Цитадель", Eleos-Ukraine.
Во время церемонии заместитель директора Национального военно-исторического музея Ярослав Тинченко сказал: "Сейчас фотографии на стелах - это погибшие бойцы вплоть до 19 февраля 2016 года. 12-ю стелу мы планируем сделать в ближайшее время - в мае этого года. Кроме того что мы будем продолжать работать над "Стеной памяти", мы хотим сделать в полном объеме и печатную версию "Книги памяти" - в нескольких томах. Одна из частей, которая включила себя только погибших ВСУ, уже вышла в прошлом году".
"Кроме этого, у нас есть еще много проектов. Например, к третьей годовщине событий под Иловайском мы выпустим "Иловайский альбом", куда войдут фотографии поисковиков и непосредственных участников тех боев, которые еще нигде не публиковались. Я думаю, что, кроме бумажного варианта, мы выложим еще и Интернет-версию этой книги", - добавил он.
По словам Тинченко, группа энтузиастов, работающая над "Стеной памяти", имеет еще ряд идей, которые должны будут войти в три книги, отображающие кровавые события на Донбассе.
"Люди, которые работают над всеми этими проектами, - это гражданское общество в миниатюре. Фактически нам удалось реализовать то, что наши нацдемы только обещают. И все это мы делаем для того, чтобы никто не смог сказать, что мы не знаем количества погибших украинских воинов. В наших фотоальбомах-мартирологах, которые мы выпустим и в книжном, и в электронном виде, будут упомянуты все погибшие без исключения", - подчеркнул он.
Участники мероприятия также смогли посмотреть передвижную экспозицию "Блокпост памяти", которая включает в себя вещи погибших и артефакты событий на востоке, собранные поисковиками экспедиции "Эвакуация-200".
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