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 В центре Киева открыли обновленную "Стену памяти погибших за Украину воинов". ФОТОрепортаж

На Михайловской площади в центре Киева состоялось открытие обновленной "Стены памяти погибших за Украину воинов".

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, на открытии присутствовали родственники погибших, ветераны АТО, представители государственного и неправительственного секторов, Украинской православной церкви Киевского патриархата, иудейских и мусульманских сообществ, а также инициаторы и создатели "Стены памяти" - сотрудники Национального военно-исторического музея Украины, авторы сайта "Книга памяти погибших", МАИФ "Цитадель", Eleos-Ukraine.

Во время церемонии заместитель директора Национального военно-исторического музея Ярослав Тинченко сказал: "Сейчас фотографии на стелах - это погибшие бойцы вплоть до 19 февраля 2016 года. 12-ю стелу мы планируем сделать в ближайшее время - в мае этого года. Кроме того что мы будем продолжать работать над "Стеной памяти", мы хотим сделать в полном объеме и печатную версию "Книги памяти" - в нескольких томах. Одна из частей, которая включила себя только погибших ВСУ, уже вышла в прошлом году".

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"Кроме этого, у нас есть еще много проектов. Например, к третьей годовщине событий под Иловайском мы выпустим "Иловайский альбом", куда войдут фотографии поисковиков и непосредственных участников тех боев, которые еще нигде не публиковались. Я думаю, что, кроме бумажного варианта, мы выложим еще и Интернет-версию этой книги", - добавил он.

По словам Тинченко, группа энтузиастов, работающая над "Стеной памяти", имеет еще ряд идей, которые должны будут войти в три книги, отображающие кровавые события на Донбассе.

"Люди, которые работают над всеми этими проектами, - это гражданское общество в миниатюре. Фактически нам удалось реализовать то, что наши нацдемы только обещают. И все это мы делаем для того, чтобы никто не смог сказать, что мы не знаем количества погибших украинских воинов. В наших фотоальбомах-мартирологах, которые мы выпустим и в книжном, и в электронном виде, будут упомянуты все погибшие без исключения", - подчеркнул он.

Участники мероприятия также смогли посмотреть передвижную экспозицию "Блокпост памяти", которая включает в себя вещи погибших и артефакты событий на востоке, собранные поисковиками экспедиции "Эвакуация-200".

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В центре Киева открыли обновленную Стену памяти погибших за Украину воинов 01В центре Киева открыли обновленную Стену памяти погибших за Украину воинов 02В центре Киева открыли обновленную Стену памяти погибших за Украину воинов 03В центре Киева открыли обновленную Стену памяти погибших за Украину воинов 04В центре Киева открыли обновленную Стену памяти погибших за Украину воинов 05В центре Киева открыли обновленную Стену памяти погибших за Украину воинов 06В центре Киева открыли обновленную Стену памяти погибших за Украину воинов 07В центре Киева открыли обновленную Стену памяти погибших за Украину воинов 08В центре Киева открыли обновленную Стену памяти погибших за Украину воинов 09В центре Киева открыли обновленную Стену памяти погибших за Украину воинов 10В центре Киева открыли обновленную Стену памяти погибших за Украину воинов 11В центре Киева открыли обновленную Стену памяти погибших за Украину воинов 12В центре Киева открыли обновленную Стену памяти погибших за Украину воинов 13В центре Киева открыли обновленную Стену памяти погибших за Украину воинов 14В центре Киева открыли обновленную Стену памяти погибших за Украину воинов 15В центре Киева открыли обновленную Стену памяти погибших за Украину воинов 16В центре Киева открыли обновленную Стену памяти погибших за Украину воинов 17В центре Киева открыли обновленную Стену памяти погибших за Украину воинов 18В центре Киева открыли обновленную Стену памяти погибших за Украину воинов 19





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Чем больше наших соплеменников погибает тем больше становятся банковские счета наших слуг народных.
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Ужасно,так много.
Царствие вам небесное,герои.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ центре Киева открыли обновленную "Стену памяти погибших за Украину воинов". ФОТОрепортаж
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