EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия, Фоторепортаж
  592  3
Все про:алкоголь (1513) Волынь (574) налоговая милиция (1288) ГФС (2751)

 Налоговики в Луцке изъяли 5,4 тыс. литров незаконно изготовленного алкоголя. ФОТО

В Луцке сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Волынской области изъяли почти 5,4 тысячи литров незаконно изготовленного алкоголя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что на складах, которые в своей деятельности использует одно из предприятий, хранятся с целью сбыта незаконно изготовленные алкогольные напитки.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Налоговики на Киевщине ликвидировали подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, изъято товаров более чем на 3,3 миллиона. ФОТОрепортаж

В результате проведенных мероприятий было обнаружено и изъято почти 5,4 тысячи литров водки, разлитой по бутылкам, оклеенным поддельными марками акцизного налога. Общая стоимость изъятого алкоголя составляет 800 тысяч гривен.

Налоговики в Луцке изъяли 5,4 тыс. литров незаконно изготовленного алкоголя 01

Смотрите: Налоговики разоблачили в Днепропетровской области производителей алкоголя, уклонившихся от уплаты налогов. ФОТОрепортаж

Налоговики в Луцке изъяли 5,4 тыс. литров незаконно изготовленного алкоголя 02

В настоящее время изъятый алкоголь передан на ответственное хранение. Расследование уголовного производства продолжается.

Смотрите: Налоговики в Донецкой области пресекли производство фальсифицированного алкоголя. Раскрыта сеть по его реализации, изъято товаров на 27,5 миллиона. ФОТОрепортаж

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Еслиб договорились, то эту партию налоговики до конца жизни пилибы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Меня развлекает обилие "коньяков" в любой сельской лавке, в любом задрипаном "супермаркете" глубинного райцентра. На любые деньги. Неужели это откровенное пойло кто то покупает?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики в Луцке изъяли 5,4 тыс. литров незаконно изготовленного алкоголя. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти