 Налоговики в Луцке изъяли 5,4 тыс. литров незаконно изготовленного алкоголя. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что на складах, которые в своей деятельности использует одно из предприятий, хранятся с целью сбыта незаконно изготовленные алкогольные напитки.
В результате проведенных мероприятий было обнаружено и изъято почти 5,4 тысячи литров водки, разлитой по бутылкам, оклеенным поддельными марками акцизного налога. Общая стоимость изъятого алкоголя составляет 800 тысяч гривен.
В настоящее время изъятый алкоголь передан на ответственное хранение. Расследование уголовного производства продолжается.
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