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Все про:авто (4265) Черновицкая область (276) Госпогранслужба (2620) задержание (5545) контрабанда (1819) сигареты (587) изъятие (347)

 Два автомобиля с 20 ящиками контрабандных сигарет задержаны на Буковине. ФОТО

В Черновицкой области задержаны два автомобиля, в которых перевозились сигареты без акцизных марок.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, на окраине Путилы правоохранители остановили для проверки два автомобиля.

В машинах литовской и украинской регистрации водители, граждане Украины, перевозили 20 ящиков сигарет без акцизных марок. Транспортные средства вместе с товаром доставлены в подразделение Национальной полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канал контрабанды сигарет ликвидирован на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Два автомобиля с 20 ящиками контрабандных сигарет задержаны на Буковине 01

(Фото Госпогранслужбы)
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Румынешти самокрутки курят или в лучшем случае Прилуки
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юзеры, у меня вопрос!
куда деваются конфискованные сигареты(и прочие замечательные вещи)?
меня, как курильщика, интересуют больше сигареты.
може их где-то продают(по шаровой цене), а я не слышал? или их цинично палят, как бедные/злосчастные поля дикой конопли?!
куда это всё девается???
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частина палиться(для вигляду), а решту продають своїм контрабандистам ..... якось так
Це я про безакциз
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Нужно их посадить!
Если бы гранату взорвали, или взятку взяли, а за сигареты только в тюрьму!
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Пока у власти сцыкливое брэхливое Хуйло , так и будет Там где миллионы воно не бачить .
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а для чого йому дивитися на мільйон, коли він може вкрасти мільярд
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Цензор.НЕТФотоОбществоДва автомобиля с 20 ящиками контрабандных сигарет задержаны на Буковине. ФОТО
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