 Два автомобиля с 20 ящиками контрабандных сигарет задержаны на Буковине. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, на окраине Путилы правоохранители остановили для проверки два автомобиля.
В машинах литовской и украинской регистрации водители, граждане Украины, перевозили 20 ящиков сигарет без акцизных марок. Транспортные средства вместе с товаром доставлены в подразделение Национальной полиции.
(Фото Госпогранслужбы)
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куда деваются конфискованные сигареты(и прочие замечательные вещи)?
меня, как курильщика, интересуют больше сигареты.
може их где-то продают(по шаровой цене), а я не слышал? или их цинично палят, как бедные/злосчастные поля дикой конопли?!
куда это всё девается???
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Це я про безакциз
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Если бы гранату взорвали, или взятку взяли, а за сигареты только в тюрьму!
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