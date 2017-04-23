 3 машины сгорели на стоянке в Харькове. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, ночью по адресу Садовый проезд, 7а загорелись 3 легковых автомобиля: Toyota Camry, Hyundai Sonata и внедорожник Dodge.
Горящие машины спасатели покрыли слоем пены. Другие транспортные средства не повреждены.
Пожар был ликвидирован в 3:14. Пострадавших нет.
(Фото Главного управления ГСЧС в Харьковской области)
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