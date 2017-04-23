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 3 машины сгорели на стоянке в Харькове. ФОТОрепортаж

На автостоянке в Харькове произошел пожар. В результате сгорели 3 автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, ночью по адресу Садовый проезд, 7а загорелись 3 легковых автомобиля: Toyota Camry, Hyundai Sonata и внедорожник Dodge.

Горящие машины спасатели покрыли слоем пены. Другие транспортные средства не повреждены.

Пожар был ликвидирован в 3:14. Пострадавших нет.

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(Фото Главного управления ГСЧС в Харьковской области)
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Ну вот что на эту хренотень можно ответить? Жалко автомобили!
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- Пожар был ликвидирован в 3:14. Пострадавших нет. - Источник: http://censor.net.ua/p437445

3 машины сгорели на стоянке в Харькове - Цензор.НЕТ 209


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Цензор.НЕТФотоПроисшествия3 машины сгорели на стоянке в Харькове. ФОТОрепортаж
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