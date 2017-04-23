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Все про:Одесса (5501) пьянство (740) прокурор (927)

 Военный прокурор Яровой попался пьяным за рулем и устроил потасовку с патрульными в Одессе, - "Думская". ФОТО

Минувшей ночью на Генуэзской улице в Одессе патрульные полицейские остановили автомобиль Honda Civic, за рулем которого находился сотрудник военной прокуратуры Южного региона Сергей Яровой в состоянии алкогольного опьянения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Думская".

По информации руководителя общественной организации "За прозрачную власть" Дмитрия Кондратьева, машину начальника отдела военной прокуратуры Южного региона Сергея Ярового остановили примерно в 03:45 у дома №24/1. Алкотестер "Драгер" зафиксировал уровень алкоголя в крови водителя на отметке 1,76 промилле (в девять раз больше нормы).

Как отмечается, патрульные составили на нарушителя протокол по ч.1 статьи 130 КУоАП. Однако когда военному прокурору дали подписать документ, в графе подписи он попытался оставить свои комментарии, а потом просто вырвал протокол из рук инспектора, порвал его, смял и бросил в лужу.

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Военный прокурор Яровой попался пьяным за рулем и устроил потасовку с патрульными в Одессе, - Думская 01

После потасовок и физического сопротивления Сергея Ярового все-таки доставили в одел полиции, где на него были составлены протоколы по статьям 130, 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника полиции) КУоАП, сообщает издание.

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При этом на сайте Военной прокуратуры Южного региона сообщается, что назначена служебная проверка в отношении прокурора Ярового:

"Приказом и.о. военного прокурора Южного региона Украины назначена служебная проверка, которой в установленном Генеральным прокурором Украины порядке и в соответствии с требованиями Кодекса профессиональной этики прокуроров, будет расследован факт управления сотрудником прокуратуры Яровым С.А. автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения..

По результатам проверки будет решен вопрос о привлечении его к ответственности.
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Меланшон???????????этот коммуняка?будет сюрприз для всех если Меланшон выйдет во второй тур......
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ох уж эти коммуняки) В. Новодворская смачно так произносила это слово "каммуняки" каммуняки
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Или наградят, или на повышение пойдет. Народная примета.
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Уже в Киев перевели. В центральный аппарат...
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Немедленная отставка этого позорного прокурора -пьяницы.Много пьяни у нас сидит на госдолжностях. Это показатель неэффективности власти и ее нежелании реформироваться.
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Только не у нас. Следующий Майдан должен быть судейско-прокурорский.
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Ну, выпил малеха... Дал по зубам, кому следует... Но, он же прокурор!... А те, кто? Мыши, пардон, крисы...
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Много работал, вот и результат... У нас по заслугам каждый награжден...
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Так,кто берет на поруки Ярового? Недорого))))
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ПОМНИТЕ . КАК ПАШИНСКИЙ ГОВОРИЛ. ? ЕХАЛ СНЯТЬ СТРЕСС. НАЕХАЛ НА ЭЛЕКТОРАТ. СО СВОЕГО СЕЛА. - пострелял. ..поймите нервная работа.. а тут военпрок с зоны АТО.
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Отпустить !!!,Наградить !!!Копов наказать !!!
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Це має бачити кожний українець!!!

https://www.youtube.com/watch?v=9iZIJZLqsSY
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а опублікували зараз... не зійшлись... не вийшло так би мовити, корупційної гармонії.
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Ну поймите этих гребанных мразей, ну нет у них денег на такси, Ну нет и все тут! зачем такси если и так им ничего не будет.
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Ему можно он прокурор....всем кто прокурор все можно...
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Исключительно в нашей стране .
Или уже не нашей ?
Оффшоренко её ещё не продал , никто не в курсе ?
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Ну и че. Опять полицианты выгоаор получат. Как и из за судьи. Вот вам и реформы. Авакоа ау. Хвати Скрипку кошмарить. Делом займись. Барыга.
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По результатам проверки будет решен вопрос о привлечении его к ответственности.
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не удивлюсь, если никакого "привлечения к ответственности" не будет..........
Хотя всякое возможно и военный прокурор Яровой получит (как минимум) хороший головняк
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Цей прокурор в принципі ні за що не повинен хвилюватися, за такі дрібні проступки з прокуратури не звільняють. От якби він на Порошенко матеріали в суд приніс, то з роботи полетів.
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шо вы хотите? "бухло в комфортауне в кредит на 25 рокив". по радио передают. каждые пять минут
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його шеф в якомусь там Франкфурті ващє по чєлюстям мєнтам надавав
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Ярового перевести в Генеральную прокуратуру, замом Луценко.
Такие кадры на вес золота.
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во-во, не развесили в своё время( бля! была же такая возможность!) эту наволочь на каштанах и столбах - теперь будем мучаться до третьего Майдана.
сразу всё нада правильно делать, шобы потом не переделывать себя матеря!...
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Пьяный прокурор?Неповиновение?Мордой в асвальт,ну упал,кто виноват,пьяный был.
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....диплом отобрать и подметать улицы до конца ЖИЗНИ !!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВоенный прокурор Яровой попался пьяным за рулем и устроил потасовку с патрульными в Одессе, - "Думская". ФОТО
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