 Военный прокурор Яровой попался пьяным за рулем и устроил потасовку с патрульными в Одессе, - "Думская". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Думская".
По информации руководителя общественной организации "За прозрачную власть" Дмитрия Кондратьева, машину начальника отдела военной прокуратуры Южного региона Сергея Ярового остановили примерно в 03:45 у дома №24/1. Алкотестер "Драгер" зафиксировал уровень алкоголя в крови водителя на отметке 1,76 промилле (в девять раз больше нормы).
Как отмечается, патрульные составили на нарушителя протокол по ч.1 статьи 130 КУоАП. Однако когда военному прокурору дали подписать документ, в графе подписи он попытался оставить свои комментарии, а потом просто вырвал протокол из рук инспектора, порвал его, смял и бросил в лужу.
При этом на сайте Военной прокуратуры Южного региона сообщается, что назначена служебная проверка в отношении прокурора Ярового:
"Приказом и.о. военного прокурора Южного региона Украины назначена служебная проверка, которой в установленном Генеральным прокурором Украины порядке и в соответствии с требованиями Кодекса профессиональной этики прокуроров, будет расследован факт управления сотрудником прокуратуры Яровым С.А. автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения..
По результатам проверки будет решен вопрос о привлечении его к ответственности.
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Смотреть YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=9iZIJZLqsSY
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Или уже не нашей ?
Оффшоренко её ещё не продал , никто не в курсе ?
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не удивлюсь, если никакого "привлечения к ответственности" не будет..........
Хотя всякое возможно и военный прокурор Яровой получит (как минимум) хороший головняк
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Такие кадры на вес золота.
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сразу всё нада правильно делать, шобы потом не переделывать себя матеря!...
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