 Украинский гимнаст Верняев выиграл "золото" и "бронзу" на чемпионате Европе. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение НОК Украины.
Золотую медаль Верняев получил за упражнения на брусьях, бронзовую - за опорный прыжок.
Напомним, 21 апреля Верняев завоевал золотую медаль в многоборье на чемпионата Европы по спортивной гимнастике в румынском Клуже.
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