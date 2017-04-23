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 Украинский гимнаст Верняев выиграл "золото" и "бронзу" на чемпионате Европе. ФОТО

Украинский гимнаст Олег Верняев выиграл золотую и бронзовую медали на чемпионате Европы в Румынии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение НОК Украины.

Золотую медаль Верняев получил за упражнения на брусьях, бронзовую - за опорный прыжок.

Украинский гимнаст Верняев выиграл золото и бронзу на чемпионате Европе 01

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Напомним, 21 апреля Верняев завоевал золотую медаль в многоборье на чемпионата Европы по спортивной гимнастике в румынском Клуже.
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Ти диви, як припинив з кацабами обніматися, так воно як поперло! Вітаю тебе, Український Чемпіоне! Ми тебе любимо!
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Найталановитіший наш гімнаст. Але на жаль умов для професійного росту немає в Україні. Хлопцю квартиру вже обіцяють три роки. Росія вже йому запропонувала змінити громадянство і забезпечити всім. Верняєв поки що відмовляється. За останні роки багато наших спортсменів змінили громадянство та виступають за інші збірні та інші країни. А Порох кричить Україна це Європа. Притому, що український спорт нині в жахливому стані. Як власне і економіка та добробут українців.
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а тебе жена и дети не говорят шо ты ,лично ты не сильно и приуспел в жизни - вон другие миллионеры и миллиардеры - может тебя пора менять на более богатого и обеспеченного - ну где то так ))))
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Молодчага,главное шо наши побеждают без всяких допингов - сколько труда и силы воли, для достижения таких результатов вложено, могу только представить - так шо только браво и дальнейших побед
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Цензор.НЕТФотоСпортУкраинский гимнаст Верняев выиграл "золото" и "бронзу" на чемпионате Европе. ФОТО
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