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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:заложник (1127) Киевская область (1483) Нацполиция (7037) похищение (1227)

 Спецназ на Киевщине освободил бизнесмена, которого похитили ради выкупа. ФОТО

Правоохранители провели специальную операцию и освободили предпринимателя, которого незаконно удерживали в подвале дома, требуя выкуп от родных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции Киевской области.

За освобождение заложника злоумышленники требовали от родных пострадавшего сто тысяч долларов.

Правоохранителям удалось выяснить, что предпринимателя могут незаконно держать в одном из сел Броварского района.

Сотрудники уголовного розыска и Главного управления полиции Киевщины вместе с прокуратурой провели специальную операцию по освобождению заложника, задействовав спецназ

"В результате обыска дома изъяли вещественные доказательства. В порядке ст. 208 УПК задержали хозяина дома, который у себя в подвале держал привязанным предпринимателя. Им оказался 25-летний местный житель", - сообщил начальник полиции Киевщины Дмитрий Ценов.

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Спецназ на Киевщине освободил бизнесмена, которого похитили ради выкупа 01Спецназ на Киевщине освободил бизнесмена, которого похитили ради выкупа 02
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 187 (разбойное нападение), ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают других причастных к преступлению.

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Герман по 112 «у Гордона» заявила что Азиров с приблудами ПР - «умнички», что ждёт возвращения янукОвоща и сравнила его с Иисусом У меня всё
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всё будет когда они вернутся, а пока носи кастрюлю
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соси не отвлекайся когда взрослые дяди общаются
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угомони, казламордый, сваю лишнюю хромосому блинчиком с лопаты , а пока петуха с каках лепи.
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злоумышленники требовали.... Поймали хозяина дома. Остальных отпустили..
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пипец!
дежавю какое-то! лихие 90-е вернулись и как и тогда - под руководством или крышей мусаров.
тот кто призван бороться, тот культивирует эту среду, шобы оттуда кормиться! аваковские бравады - надоели всем до тошноты, вроде трохи мусарка в доверии поднялась и тут же опустилась нах. а этот поц до сих пор этим всем керует и не чешется у него ни где. не ну это нормально?
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Спецназ на Киевщине освободил бизнесмена от бабла и выкупа.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСпецназ на Киевщине освободил бизнесмена, которого похитили ради выкупа. ФОТО
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