 Спецназ на Киевщине освободил бизнесмена, которого похитили ради выкупа. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции Киевской области.
За освобождение заложника злоумышленники требовали от родных пострадавшего сто тысяч долларов.
Правоохранителям удалось выяснить, что предпринимателя могут незаконно держать в одном из сел Броварского района.
Сотрудники уголовного розыска и Главного управления полиции Киевщины вместе с прокуратурой провели специальную операцию по освобождению заложника, задействовав спецназ
"В результате обыска дома изъяли вещественные доказательства. В порядке ст. 208 УПК задержали хозяина дома, который у себя в подвале держал привязанным предпринимателя. Им оказался 25-летний местный житель", - сообщил начальник полиции Киевщины Дмитрий Ценов.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 187 (разбойное нападение), ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают других причастных к преступлению.
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дежавю какое-то! лихие 90-е вернулись и как и тогда - под руководством или крышей мусаров.
тот кто призван бороться, тот культивирует эту среду, шобы оттуда кормиться! аваковские бравады - надоели всем до тошноты, вроде трохи мусарка в доверии поднялась и тут же опустилась нах. а этот поц до сих пор этим всем керует и не чешется у него ни где. не ну это нормально?
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