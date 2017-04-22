 Батальон ВДВ начал подготовку по стандартам НАТО в Международном центре миротворчества и безопасности. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Подготовка в течении 55 дней предусматривает несколько этапов, начиная с индивидуального обучения воинов. На завершающем этапе - боевое слаживание всего батальона.
К подготовке подразделений Вооруженных Сил Украины привлечены военнослужащие ВС США, Канады, Литовской Республики, Польши, Великобритании и Дании. Иностранные инструкторы обучают украинских военнослужащих действиям в различных условиях боя, эффективному использованию имеющихся огневых средств, эвакуации раненых с поля боя, оказанию неотложной медицинской помощи и тому подобное.
Кроме того, значительное внимание уделяется развитию необходимых управленческих и лидерских навыков командиров различных звеньев. За основу обучения берутся стандарты армий Североатлантического альянса.
За время действия программы при поддержке армий стран-партнеров в МЦМБ уже подготовлено несколько боевых батальонов Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины. Все они неоднократно доказали эффективность своей подготовки во время выполнения задач в районе проведения АТО.
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Допомагають з логістикою, зокрема.
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Когда сепаров замочат и освободят Донбасс?????
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Как всегда "своих" отправили ...
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