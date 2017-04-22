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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Батальон ВДВ начал подготовку по стандартам НАТО в Международном центре миротворчества и безопасности. ФОТО

Под руководством иностранных инструкторов в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск начал подготовку по стандартам НАТО батальон ВДВ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Подготовка в течении 55 дней предусматривает несколько этапов, начиная с индивидуального обучения воинов. На завершающем этапе - боевое слаживание всего батальона.

Батальон ВДВ начал подготовку по стандартам НАТО в Международном центре миротворчества и безопасности 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": 700 украинских военных медиков прошли курс подготовки по программе НАТО, - замгенсека Геттемюллер

К подготовке подразделений Вооруженных Сил Украины привлечены военнослужащие ВС США, Канады, Литовской Республики, Польши, Великобритании и Дании. Иностранные инструкторы обучают украинских военнослужащих действиям в различных условиях боя, эффективному использованию имеющихся огневых средств, эвакуации раненых с поля боя, оказанию неотложной медицинской помощи и тому подобное.

Батальон ВДВ начал подготовку по стандартам НАТО в Международном центре миротворчества и безопасности 02

Кроме того, значительное внимание уделяется развитию необходимых управленческих и лидерских навыков командиров различных звеньев. За основу обучения берутся стандарты армий Североатлантического альянса.

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За время действия программы при поддержке армий стран-партнеров в МЦМБ уже подготовлено несколько боевых батальонов Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины. Все они неоднократно доказали эффективность своей подготовки во время выполнения задач в районе проведения АТО.
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для начала било би неплохо по баночке пива
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значительное внимание уделяется развитию необходимых управленческих и лидерских навыков командиров различных звеньев ОБАЛДЕТЬ
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Від наших вони беруть безцінний досвід війни з москалями.
Допомагають з логістикою, зокрема.
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какая подготовка? какое вдв?
Когда сепаров замочат и освободят Донбасс?????
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стандарты нато лицом к лицу с кацапской нечистью в боях не сталкивались так шо в нас свои стандарты мочить кацапов и сепаров
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Ты не прав, благодаря обучению от НАТО, Украина смогла остановить продвижение кацапосвиней.
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Батальон ? А что там замполиты делают и даже не батальйонные !?
Как всегда "своих" отправили ...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныБатальон ВДВ начал подготовку по стандартам НАТО в Международном центре миротворчества и безопасности. ФОТО
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