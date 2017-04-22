 Очередная группа украинских саперов получила сертификаты НАТО от канадских инструкторов. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
В Центре разминирования Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины в Каменец-Подольском состоялся очередной выпуск украинских военных саперов, которые под руководством канадских инструкторов прошли курс обучения помощника оператора по обезвреживанию самодельных взрывных устройств.
За два года тренировочной миссии в Центре разминирования ВСУ в Каменец-Подольском 217 военнослужащих прошли курс подготовки по обнаружению и уничтожению (обезвреживанию) самодельных взрывных устройств по стандартам НАТО.
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Удачи и пусть Бог оберегает.......
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Очередная группа украинских сепаров получила сертификаты НАТО от канадских инструкторов. ФОТОрепортаж
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