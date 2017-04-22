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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Очередная группа украинских саперов получила сертификаты НАТО от канадских инструкторов. ФОТОрепортаж

На Хмельнитчине саперы Вооруженных Сил Украины прошли курс обучения и получили сертификаты НАТО от инструкторов из Канады.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В Центре разминирования Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины в Каменец-Подольском состоялся очередной выпуск украинских военных саперов, которые под руководством канадских инструкторов прошли курс обучения помощника оператора по обезвреживанию самодельных взрывных устройств.

Очередная группа украинских саперов получила сертификаты НАТО от канадских инструкторов 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа военных инструкторов из Литвы направлена в Украину для обучения украинских военнослужащих

Очередная группа украинских саперов получила сертификаты НАТО от канадских инструкторов 02
Очередная группа украинских саперов получила сертификаты НАТО от канадских инструкторов 03

Смотрите: ГСЧС получила от Франции оборудование для разминирования на 1,4 млн грн. ФОТО

За два года тренировочной миссии в Центре разминирования ВСУ в Каменец-Подольском 217 военнослужащих прошли курс подготовки по обнаружению и уничтожению (обезвреживанию) самодельных взрывных устройств по стандартам НАТО.


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217 военнослужащих прошли курс подготовки по обнаружению и уничтожению (обезвреживанию) самодельных взрывных устройств по стандартам НАТО.

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Удачи и пусть Бог оберегает.......
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Бережіть себе хлопці!!! щеб на передову таких захісних костюмів передали би!!!
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Такие заголовки тщательнее читать нуно... тарапиться не надо, бо получится.... Жуть.

Очередная группа украинских сепаров получила сертификаты НАТО от канадских инструкторов. ФОТОрепортаж
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Постепенно ВСУ переходят на стандарты НАТО и это гуд.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОчередная группа украинских саперов получила сертификаты НАТО от канадских инструкторов. ФОТОрепортаж
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