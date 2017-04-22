 7-летний мальчик нашел на территории школы в Краматорске коробку с гранатами, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Краматорска.
"Сегодня в 19.15 в колл-центр "102" поступило сообщение от 34-летней краматорчанки. Женщина сообщила, что ее 7-летний сын, гуляя вместе с друзьями, в углу двора школы № 3 вблизи забора нашел в коробке предметы, похожие на гранаты. К счастью, ребенок знал, какую опасность могут представлять боеприпасы, и сразу рассказал о находке матери", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехали правоохранители и оцепили территорию. По предварительной информации, в коробке находится 7 гранат РГД-5 и 7 гранат Ф-1. У боевых боеприпасов выкрученные запали, однако они также находятся в обнаруженной коробке.
Сейчас на месте работают взрывотехники.
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