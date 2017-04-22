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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:боеприпасы (1077) граната (576) Краматорск (2131) Нацполиция (7032) школа (1707)

 7-летний мальчик нашел на территории школы в Краматорске коробку с гранатами, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Краматорске мальчик нашел недалеко от школы коробку с 14 гранатами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Краматорска.

"Сегодня в 19.15 в колл-центр "102" поступило сообщение от 34-летней краматорчанки. Женщина сообщила, что ее 7-летний сын, гуляя вместе с друзьями, в углу двора школы № 3 вблизи забора нашел в коробке предметы, похожие на гранаты. К счастью, ребенок знал, какую опасность могут представлять боеприпасы, и сразу рассказал о находке матери", - говорится в сообщении.

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На место происшествия выехали правоохранители и оцепили территорию. По предварительной информации, в коробке находится 7 гранат РГД-5 и 7 гранат Ф-1. У боевых боеприпасов выкрученные запали, однако они также находятся в обнаруженной коробке.

7-летний мальчик нашел на территории школы в Краматорске коробку с гранатами, - Нацполиция 01
7-летний мальчик нашел на территории школы в Краматорске коробку с гранатами, - Нацполиция 02

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7-летний мальчик нашел на территории школы в Краматорске коробку с гранатами, - Нацполиция 03

Сейчас на месте работают взрывотехники.
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Маленький мальчик гранату нашел, В сумку засунул и в школу пошел. К школе напрасно спешили врачи - От школы остались одни кирпичи
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Маленький мальчик нашёл пистолет-больше в школе сепаров нет.
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Маленький мальчик нашел пулемет
Больше в деревне никто не живет
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Побольше бы таких сознательных детей. А то найдут какую-нибудь дрянь и пытаются игры с ней устраивать. Результат плачевный
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия7-летний мальчик нашел на территории школы в Краматорске коробку с гранатами, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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