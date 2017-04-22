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 Угнанный в Чехии BMW задержали на венгерской границе. ФОТО

На украинско-венгерской границе обнаружили транспортное средство, находившееся в международном розыске.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в пункт пропуска "Тиса" на выезд из Украины прибыл 53-летний гражданин Украины на BMW 2013 года выпуска чешской регистрации. Во время проверки документов на автомобиль сработала база данных Интерпола: транспортное средство числится как угнанное в Чехии.

Легковушка изъята и передана сотрудникам полиции.

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Угнанный в Чехии BMW задержали на венгерской границе 01

(Фото Госпогранслужбы)
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Значит купил угнанную,иначе с какого кара он бьі сунулся опять в Чехию
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Скорее всего заработали на страховке в Чехии и еще и втюхали на чешских номерах жирному лоху
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Цензор.НЕТФотоОбществоУгнанный в Чехии BMW задержали на венгерской границе. ФОТО
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