 Угнанный в Чехии BMW задержали на венгерской границе. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в пункт пропуска "Тиса" на выезд из Украины прибыл 53-летний гражданин Украины на BMW 2013 года выпуска чешской регистрации. Во время проверки документов на автомобиль сработала база данных Интерпола: транспортное средство числится как угнанное в Чехии.
Легковушка изъята и передана сотрудникам полиции.
(Фото Госпогранслужбы)
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