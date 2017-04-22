 Ликвидированный в Сирии российский майор Бордов из Крыма похоронен в оккупированном Севастополе. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "администрацию Симферополя", церемония проходила у Матросского клуба. На ней присутствовали сотни людей, командующий Черноморским флотом РФ Александр Витко (подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины) и ветераны специального подразделения "Беркут".
Напомним, находившийся в Сирии в статусе военного советника Сергей Бордов был уничтожен 18 апреля. Он свыше 20 лет прослужил в морской пехоте и был трижды представлен к Ордену мужества.
(Фото "администрации Симферополя")
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это значит что сирийские повстанцы
- минимум взвод козломордых зажмурили...
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1. Крым присоединили с помощью запорожских казаков. Самостоятельные попытки российской армии всегда заканчивались позорными поражениями;
2. и -- не к России, и не к РСФСР. А -- к Российской империи. В составе кот. тогда были Польша, Белоруссия, Украина, и т. д. Т. е. -- Крым присоединили к нынешним Польше, Белоруссии, Украине, и т. д. Так что если уж возвращать, то каждому государству -- его часть.
3. 05.02.1954 г. с инициативой передать Крым Украине выступил Президиум Верховного Совета РСФСР. А 19.02.1954 г., в канун 300-летия Переяславской Рады, Президиум Верховного Совета СССР издал соответствующий указ. И 26.04.1954 г. был принят "Закон о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР". Крым передавал Украине Г. Маленков, а подписывал указ Президиума Верховного Совета СССР К. Ворошилов. Таким образом, не остается никаких сомнений в законности правового оформления передачи Крымского полуострова из состава РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году. И в том, что личные амбиции Хрущева тут - ни при чем.
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Но господь палкой не бьет..он это оставляет людям
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И Георгиевская лента -- не символ победы над нацизмом, а - знак тех, против кого воевали нынешние ветераны Второй Мировой.
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«Ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що за Україну треба не вмирати, а - вбивати». Г. С. Сковорода
"Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги" Головнокомандуючий УПА Василь Кук.
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1. «Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в России, и что будет с моей страной через два--три поколения. Впрочем, что тут думать. Всё более или менее ясно.» (И. Бунин).
2. См. высказывания о России Вл. Высоцкого, песня «Чужой дом».
3. «Данные ВЦИОМ говорят о том, что мы наконец пришли к тому, к чему стремились все эти 15 лет, - воспитали страну идиотов.» - С. Капица, академик РАН.
4. «Как психиатру мне видятся две проблемы нынешнего российского общества: деградация и дебилизация» - Александр Бухановский, известный психиатр, 17.04.2013 г., «Аргументы и факты»
5. «В свое время Ленин сказал: "Коммунизм - это есть советская власть плюс электрификация всей страны". Так вот, по аналогии, путинизм - это две трубы, нефтяная и газовая, плюс дебилизация всей страны. С газом и нефтью в России сейчас плохо, зато с дебилизацией справились на отлично! Причем она пошла по двум направлениям: поголовная дебилизация населения и госаппарата.» 28.08.2016 Ю. Швец, разведчик--сокурсник В. Путина
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Карма завжди справедлива.
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И Россия в 2017 г. -- спорная территория между Норвегией (забрала Карелию), Украиной (забрала земли Слободской Украинской губернии, Кубань и Крым), Белоруссией (слова «Бацьки» 17.10.2014 г.), Казахстаном (см. в И-нет «Казахи показали Путину русскую историю»), Японией (забрала Курилы) и Китаем (см. карту Китая, 16?? г., подаренную китайцам А. Меркель в 2014 г.)
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Видно руки, видно ноги, видно сраку..😗😗😗
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Так называемый «министр финансов» Крыма Ирина Кивико объяснила, что «на эту сумму подписано меньше поступлений по федеральной целевой программе», информирует еizvestia.com.
Ранее на одном из заседаний, Кивико уже шокировала тем, что на эту же сумму будут уменьшены расходы на развитие аннексированного Крыма и Севастополя вплоть до 2020 года.
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1. «Спаса, на Бору, Собор в Москве, в Кремле … в то время, когда место нынешнего Кремля еще покрыто было … густым лесом, … Св. Даниил, только лишь получивший в удел земли и села, принадлежавшие некогда… Кучке (упрощенное имя хана Золотой Орды Чилаукуна), построил в 1272 г, среди бора, на Боровицком холме, на том самом месте, где жил в уединенной хижине пустынник Вукол, деревянную церковь Спаса-Преображения. Это было еще за 54 года до основания Успенского собора и за 67 лет до обнесения Детинца (нынешнего Кремля) дубовою рубленою стеною». (см. стр. 325-326)
2. «Данилов (монастырь), мужской, два класса, в Москве, на краю города, между Даниловскою и Серпуховскою заставами…. Он основан около 1272 г, Святым Князем Даниилом Александровичем Московским, когда Москва едва возникла из ничтожества и … была под Владычеством Монголо-Татарским» (см. стр. 199)
Ратшин А. «Полное собрание о всех бывших в древности и ныне существующих монастырях и примечательных церквах в России. Составлено из достоверных источников». Москва. В университетской типографии, 1852 г.
Какой 1147 год, какой Юрий Долгорукий?
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По сообщению московского Центра Л. Гумилева от 18 марта, русские учёные впервые провели неслыханное исследование русского генофонда. И -- были шокированы его результатами! Исследования подтвердили, что русские - не славяне, а русскоговорящие финны. Результаты анализа митохондриальной ДНК показали, что еще одна ближайшая родня русских - татары: русские от татар находятся на том же генетическом расстоянии в 30 условных единиц, которые отделяют их от финнов!
Примечание. И это - давно известно! «Само название «Русь» узурпировано московитами. Русские не только не являются славянами, но даже не принадлежат к индо--европейской расе». К. Маркс, Ф. Энгельс (Сочинения, том 31, Москва, 1963 г).
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Qalaat Al Mudiq @QalaatAlMudiq
#Hama Battle: Central Division struck a group of pro-Assad near #Khattab using a #TOW, reportedly killing several incl. 2 #Russia|ns.
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Лев Евгений Это всё правда...Я работаю на энтом самом заводе... Устанавливаю крылья на эти танки и колеса качаю иногда,когда у напарника губы рэпают... Платють конфетами и кормом для двух рабов...
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