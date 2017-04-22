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 Ликвидированный в Сирии российский майор Бордов из Крыма похоронен в оккупированном Севастополе. ФОТОрепортаж

В Севастополе (оккупированный Крым) состоялась церемония прощания с ликвидированным в Сирии майором морской пехоты Вооруженных сил РФ, крымчанином Сергеем Бордовым.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "администрацию Симферополя", церемония проходила у Матросского клуба. На ней присутствовали сотни людей, командующий Черноморским флотом РФ Александр Витко (подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины) и ветераны специального подразделения "Беркут".

Напомним, находившийся в Сирии в статусе военного советника Сергей Бордов был уничтожен 18 апреля. Он свыше 20 лет прослужил в морской пехоте и был трижды представлен к Ордену мужества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Сирии погибли двое российских военных, - Reuters

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(Фото "администрации Симферополя")
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Ну если на камеру похоронили одного ватного орка,
это значит что сирийские повстанцы
- минимум взвод козломордых зажмурили...

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Кстати, про Крым. Россияне забыли, что:
1. Крым присоединили с помощью запорожских казаков. Самостоятельные попытки российской армии всегда заканчивались позорными поражениями;
2. и -- не к России, и не к РСФСР. А -- к Российской империи. В составе кот. тогда были Польша, Белоруссия, Украина, и т. д. Т. е. -- Крым присоединили к нынешним Польше, Белоруссии, Украине, и т. д. Так что если уж возвращать, то каждому государству -- его часть.
3. 05.02.1954 г. с инициативой передать Крым Украине выступил Президиум Верховного Совета РСФСР. А 19.02.1954 г., в канун 300-летия Переяславской Рады, Президиум Верховного Совета СССР издал соответствующий указ. И 26.04.1954 г. был принят "Закон о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР". Крым передавал Украине Г. Маленков, а подписывал указ Президиума Верховного Совета СССР К. Ворошилов. Таким образом, не остается никаких сомнений в законности правового оформления передачи Крымского полуострова из состава РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году. И в том, что личные амбиции Хрущева тут - ни при чем.
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Он не в гробу возвращается. Он возвращается в деревянном "костюме" в навоз. Вот и вся награда убийце чужого народа!
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Я представляю как они с женой от радости подскакивали когда в Крым попали...Морпеху квартиру в рашке можно получить в Приморье и на Беломорье Потому как в Новороссийске и полковникам не судьба -их там как блох на дворняге...
Но господь палкой не бьет..он это оставляет людям
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он играет на похоронах и танцах Ликвидированный в Сирии российский майор Бордов из Крыма похоронен в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 71все зовут-там и тут!
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Пущай перегнивает.Потом будем им автомобили заправлять.
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Чет как-то людей не много на похоронах, севастопольские ватники не уважают русских "асвабадителей"?
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І цей вже не проведе свою відпустку в Україні..
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Маю надію, що ця собака вже шкварчіть в пеклі на сковороді.
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суки стралина на них нет!! растрелял бы за власовские флаги!!
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А Георгиевская лента -- лента царского Георгиевского ордена. Ее, в свое время, использовала воевавшая против большевиков Белая гвардия. А во времена Второй Мировой войны -- "Русская освободительная армия" (РОА), российского офицера-предателя А. Власова, и казаки 15-го Донского казачьего корпуса СС Гельмута фон Паннвица. Что вместе с Калмыцкой дивизией и другими российскими воинскими подразделениями (всего - более 800 000 россиян), воевали против Красной Армии, на стороне гитлеровцев.
И Георгиевская лента -- не символ победы над нацизмом, а - знак тех, против кого воевали нынешние ветераны Второй Мировой.
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Ну а квартирку этому нищеброду за его геройство выдали?
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Ну так на фотках и показана церемония празднования новоселья
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Четыре квадратных метра ниже уровня моря)))))))))))
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Не похоронен а закопан как бездомная собака !
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У меня такое желание после освобождения Крыма и Донбасса съездить туда и справить малую нужду на могилки "ихтамнетов"
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Лучше залить бетоном,а то еще повылазят.
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«Можно ли простить врага? Бог простит! Наша задача -- организовать их встречу.» Аль Капоне. И наша, украинцев, задача -- тоже!

«Ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що за Україну треба не вмирати, а - вбивати». Г. С. Сковорода

"Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги" Головнокомандуючий УПА Василь Кук.
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окончатєльно пришвартувався в родной гавані
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Шо то плешивый тормозит. Надо бы еще какую нибудь войнушку замутить. Слишком плодовита русланд-мутер на ватных долбоебов.
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Sorry, but… Русские - о русских…
1. «Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в России, и что будет с моей страной через два--три поколения. Впрочем, что тут думать. Всё более или менее ясно.» (И. Бунин).
2. См. высказывания о России Вл. Высоцкого, песня «Чужой дом».
3. «Данные ВЦИОМ говорят о том, что мы наконец пришли к тому, к чему стремились все эти 15 лет, - воспитали страну идиотов.» - С. Капица, академик РАН.
4. «Как психиатру мне видятся две проблемы нынешнего российского общества: деградация и дебилизация» - Александр Бухановский, известный психиатр, 17.04.2013 г., «Аргументы и факты»
5. «В свое время Ленин сказал: "Коммунизм - это есть советская власть плюс электрификация всей страны". Так вот, по аналогии, путинизм - это две трубы, нефтяная и газовая, плюс дебилизация всей страны. С газом и нефтью в России сейчас плохо, зато с дебилизацией справились на отлично! Причем она пошла по двум направлениям: поголовная дебилизация населения и госаппарата.» 28.08.2016 Ю. Швец, разведчик--сокурсник В. Путина
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Така доля у підлих зрадників...
Карма завжди справедлива.
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Зато для него крым навечно российский))))))))))))
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Ну, и нахер он там нужен? Почему в Сирии не прикопали?
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Не "похоронен", а утилизирован! Какого хера, дорогая редакция?!
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Московитяне (что только в 1721 г, по приказу Петра 1-го, стали «русскими») -- потомственные террористы! Создавшие Россию путем многочисленных захватнических войн. Так, захвачены, у Пскова и Новгорода, земли славян (кот. были уничтожены. Начали Иван 3-й и А. «Невский», закончили Иван 4-й и чума), Казанское и Астраханское ханства, Сибирь и Дальний Восток, Аляска, Финляндия, Польша, Карелия, Северный Кавказ, Крым. Обманом была оккупирована Украина. А Петром 1-м отняты у шведов земли в Прибалтике. Подаренные им его предшественником. (Вот -- вековечная вероломная политика российских царей! От А. Романова до В. Путлера!)
И Россия в 2017 г. -- спорная территория между Норвегией (забрала Карелию), Украиной (забрала земли Слободской Украинской губернии, Кубань и Крым), Белоруссией (слова «Бацьки» 17.10.2014 г.), Казахстаном (см. в И-нет «Казахи показали Путину русскую историю»), Японией (забрала Курилы) и Китаем (см. карту Китая, 16?? г., подаренную китайцам А. Меркель в 2014 г.)
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Поховали москаля як собаку
Видно руки, видно ноги, видно сраку..😗😗😗
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22 марта 2017-го «власти» оккупированного Крыма утвердили поправки к «бюджету» на 2017 год. Согласно документу, и доходная и расходная часть «бюджета» уменьшены на значительную сумму - 1,55 млрд рублей.
Так называемый «министр финансов» Крыма Ирина Кивико объяснила, что «на эту сумму подписано меньше поступлений по федеральной целевой программе», информирует еizvestia.com.
Ранее на одном из заседаний, Кивико уже шокировала тем, что на эту же сумму будут уменьшены расходы на развитие аннексированного Крыма и Севастополя вплоть до 2020 года.
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Ликвидированный в Сирии российский майор Бордов из Крыма похоронен в оккупированном Севастополе. Заеби... шибись! Вот фсех уйопкаff там и похоронят, Крым - могила рузззьке мира :Ликвидированный в Сирии российский майор Бордов из Крыма похоронен в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 7441
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И за 63 копейки можно было купить три пачки шоколадного мороженного (если найдете), а сейчас - за 1$ можно купить пять пачек шоколадного мороженного на каждом углу... сесесер - отстой...
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Не, Мне лично нравится эта борьба на дальних подступах. На днях вроде в Хабаровске терры фсбшного мусора зажмурили. Чего б репоедам и там не побороться. Тем более подступы еще более дальние.
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Земля бетоном прокаженному.Теперь над скотомогилой вата должа по скрепнным обычаям поставить общаковую парашу,как никак домой вернулся.
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Тухни на стекловате ,падаль и будь ты прклят.
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А говорят что в Москве хороших новостей нет))))
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Кстати, о Москве. Правда о основании г. Москва. Из российского источника, 19 век.
1. «Спаса, на Бору, Собор в Москве, в Кремле … в то время, когда место нынешнего Кремля еще покрыто было … густым лесом, … Св. Даниил, только лишь получивший в удел земли и села, принадлежавшие некогда… Кучке (упрощенное имя хана Золотой Орды Чилаукуна), построил в 1272 г, среди бора, на Боровицком холме, на том самом месте, где жил в уединенной хижине пустынник Вукол, деревянную церковь Спаса-Преображения. Это было еще за 54 года до основания Успенского собора и за 67 лет до обнесения Детинца (нынешнего Кремля) дубовою рубленою стеною». (см. стр. 325-326)
2. «Данилов (монастырь), мужской, два класса, в Москве, на краю города, между Даниловскою и Серпуховскою заставами…. Он основан около 1272 г, Святым Князем Даниилом Александровичем Московским, когда Москва едва возникла из ничтожества и … была под Владычеством Монголо-Татарским» (см. стр. 199)
Ратшин А. «Полное собрание о всех бывших в древности и ныне существующих монастырях и примечательных церквах в России. Составлено из достоверных источников». Москва. В университетской типографии, 1852 г.
Какой 1147 год, какой Юрий Долгорукий?
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И -- вааще. «Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее укравшая свое нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на восемьсот лет раньше. Однако Московская история - это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная.» Карл Маркс. Разоблачения дипломатической истории 18-го века (июнь 1856 г. -- март 1857 г.) Сейчас идентичность Московии-России с Золотой Ордой признают и беспристрастные российские историки (см. в И-нет «Шах и мат!»: профессор истории МГУ Юрий Пивоваров доказал, что Россия - наследница Золотой Орды, а не Киевской Руси»), и - казахские историки (см. в И-нет «Казахи показали Путину русскую историю».) Примечание. У трех российских царей: Ивана 4-го, Бориса Годунова, Петра 1-го, матери - татарки (см. в И-нет «Русские цари татарского происхождения»). И более 500 дворянских родов России -- татарского происхождения.
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А в мифе о «славянских корнях русских» УЧЕНЫМИ РОССИИ поставлена точка! Исследования генофонда русского народа, проводившиеся российскими учеными в 2000-2006 гг., показали, что генетически русские - не славяне, а чистокровные финны, не отличающиеся от мордвы (см. статью «Лицо русской национальности», № 15, 2006).
По сообщению московского Центра Л. Гумилева от 18 марта, русские учёные впервые провели неслыханное исследование русского генофонда. И -- были шокированы его результатами! Исследования подтвердили, что русские - не славяне, а русскоговорящие финны. Результаты анализа митохондриальной ДНК показали, что еще одна ближайшая родня русских - татары: русские от татар находятся на том же генетическом расстоянии в 30 условных единиц, которые отделяют их от финнов!
Примечание. И это - давно известно! «Само название «Русь» узурпировано московитами. Русские не только не являются славянами, но даже не принадлежат к индо--европейской расе». К. Маркс, Ф. Энгельс (Сочинения, том 31, Москва, 1963 г).
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Его ликвидировали бойцы центральной дивизии Свободной сирийской армии около г. Хаттаб в пр. Хама, используя TOW. В результате были ликвидированы несколько боевиков Асада, включая двух русских.

Qalaat Al Mudiq‏ @QalaatAlMudiq

#Hama Battle: Central Division struck a group of pro-Assad near #Khattab using a #TOW, reportedly killing several incl. 2 #Russia|ns.
Ликвидированный в Сирии российский майор Бордов из Крыма похоронен в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 3383
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Стягнула від Цинічного Бандери на ФБ :D
Ликвидированный в Сирии российский майор Бордов из Крыма похоронен в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 6661Ликвидированный в Сирии российский майор Бордов из Крыма похоронен в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 4744
Ликвидированный в Сирии российский майор Бордов из Крыма похоронен в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 6661Лев Евгений Это всё правда...Я работаю на энтом самом заводе... Устанавливаю крылья на эти танки и колеса качаю иногда,когда у напарника губы рэпают... Платють конфетами и кормом для двух рабов...
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Слишком много чести - писать об трупе руского на авторитетном ресурсе - цензор, если это не труп самого пу...
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Хлопцы! А не много ли чести оказывают авторы офицеру врага подробным фоторепортажем?
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Цензор.НЕТФотоОбществоЛиквидированный в Сирии российский майор Бордов из Крыма похоронен в оккупированном Севастополе. ФОТОрепортаж
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