 Бывший сотрудник "исправительной колонии ДНР" задержан в пункте пропуска "Новотроицкое", - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
21-летний житель Докучаевска пытался пересечь линию разграничения, не догадываясь, что полицейским уже известно о его участии в незаконных вооруженных формированиях. Вся собранная информация хранилась в розыскных базах и "всплыла" во время проверки на блокпосту.
Установлено, что молодой человек присоединился к террористам в декабре 2014 года. Поводом стали деньги, ведь по городу шли слухи, что в 120-й колонии в поселке Еленовка неплохо платят. Уже потом стало понятно, что сказки о большой зарплате - это уловка вербовщиков, задачей которых было пополнять ряды новобранцев.
Наемник устроился на должность младшего инспектора надзора и безопасности, где осуществлял контроль и надзор за заключенными. Но "прослужил" только 3 месяца, так как обещанные "золотые горы" оказались мифом. За свою "работу" он получал около 3 тысяч рублей в месяц, а затем и вовсе перестали платить.
Сотрудник колонии уволился и уехал в РФ. Там он работал на стройке, но эта работа его также не устроила, и мужчина вернулся в Украину, в родной город, который остается под оккупацией боевиков.
Накануне поминальных дней бывший участник НВФ "ДНР" вместе с семьей поехал к родственникам в Николаевку Волновахского района, где на пропускном пункте его задержали сотрудники полиции.
Следственным отделом открыто уголовное производство - по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.
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