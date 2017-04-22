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Все про:день рождения (370) КПРФ (69) Крым (19562) Ленин (701) Севастополь (1622)

 Коммунисты оккупированного Севастополя по случаю дня рождения Ленина устроили митинг и прием новых членов. ФОТО

Коммунисты оккупированного Севастополя провели митинг в честь дня рождения Владимира Ленина, а также приняли в партию и комсомол новых членов.

"Недаром ООН признала Ленина человеком 20-го столетия. Он по крупицам собрал великую советскую империю. В своей деятельности коммунисты всегда руководствовались учением Маркса и Энгельса, поэтому смогли построить великое государство", - заявил председатель горкома КПРФ Василий Пархоменко, которого цитирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

На митинге приняли в Компартию нескольких кандидатов. Одного юношу приняли в комсомол. В пионеры в этом году не принимали.

Музыкальным сопровождением митинга были патриотические песни советского периода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Севастополе провели День писанки. ФОТОрепортаж

Коммунисты оккупированного Севастополя по случаю дня рождения Ленина устроили митинг и прием новых членов 01Коммунисты оккупированного Севастополя по случаю дня рождения Ленина устроили митинг и прием новых членов 02

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"признала Ленина человеком 20-го столетия"

Три года негодного правления этого царя (1917-1920) привели к голоду 1920-1921 годов, что заставило его самого, наконец, прекратить вмешиваться в производство и распредеоление продуктов питания.
А сколько асоциальных индивидов он привел за собой к власти - застрявшей в веках России до сих пор от них не оправиться.
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«Фашизм был тенью или уродливым детищем коммунизма.» /У.Черчилль /
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Польський музикант Артур Прузовскій почав флеш-моб за виключення Росії з Євробачення

http://sled.net.ua/node/36150
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Цензор.НЕТФотоОбществоКоммунисты оккупированного Севастополя по случаю дня рождения Ленина устроили митинг и прием новых членов. ФОТО
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