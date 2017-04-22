 Коммунисты оккупированного Севастополя по случаю дня рождения Ленина устроили митинг и прием новых членов. ФОТО

"Недаром ООН признала Ленина человеком 20-го столетия. Он по крупицам собрал великую советскую империю. В своей деятельности коммунисты всегда руководствовались учением Маркса и Энгельса, поэтому смогли построить великое государство", - заявил председатель горкома КПРФ Василий Пархоменко, которого цитирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
На митинге приняли в Компартию нескольких кандидатов. Одного юношу приняли в комсомол. В пионеры в этом году не принимали.
Музыкальным сопровождением митинга были патриотические песни советского периода.
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Три года негодного правления этого царя (1917-1920) привели к голоду 1920-1921 годов, что заставило его самого, наконец, прекратить вмешиваться в производство и распредеоление продуктов питания.
А сколько асоциальных индивидов он привел за собой к власти - застрявшей в веках России до сих пор от них не оправиться.
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http://sled.net.ua/node/36150
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