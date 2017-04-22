 Климкин в Грузии посетил оккупационную линию в Цхинвальском регионе. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИДа.
Продолжается визит в Грузию Павла Климкина.
22 апреля он встретился с министром по вопросам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, расселения и беженцев Созаром Субари, государственным министром Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили и Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.
Глава внешнеполитического ведомства Украины также посетил оккупационную линию в Цхинвальском регионе в районе поселка Хурвалети Горийского муниципалитета.
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или больше фото, либо емкостьней текст....
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больше суток... А кацапу напихал своим БААААЛЬШИМ ЗАГИБОМ, без мата,
чисто зоомедицинофизиологическими "панятиями"...)))
Как вспомню -шифер в костры подсовывал.. А шо- наше дєтство...
Счас бы терррористом бы сдєлали при СССР,если бы бы...))))
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В сапогах с 16(прикончил 10 классов), не жалуюсѣ-молодость, мммллляяяя!!!)))
А че, счас лучче...Мне нравился капитализм ....)))
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А он как Порошенко...
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В очеррредѣ, оччччеррредь, сукины дєті!!!
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Уже новость за день стала не актуальная ?
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- Не ну тут, в Батуми похуже чем в Сухуми (Цхинвали).
На вопрос.
- Так хуле вы тут делаете?
Слышится блеяние, стоны, местами даже междометия.
Вата понимает, что Сухуми и Цхинвал в говне, а Батуми процветает, но признавать это они не могут.
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