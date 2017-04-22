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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Грузия (3358) МИД (4054) Климкин (1262)

 Климкин в Грузии посетил оккупационную линию в Цхинвальском регионе. ФОТО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время официального визита в Грузии посетил оккупационную линию в Цхинвальском регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИДа.

Продолжается визит в Грузию Павла Климкина.

22 апреля он встретился с министром по вопросам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, расселения и беженцев Созаром Субари, государственным министром Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили и Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Климкин и его грузинский коллега Джанелидзе призвали международное сообщество усилить солидарную поддержку суверенитета Украины и Грузии

Глава внешнеполитического ведомства Украины также посетил оккупационную линию в Цхинвальском регионе в районе поселка Хурвалети Горийского муниципалитета.

Климкин в Грузии посетил оккупационную линию в Цхинвальском регионе 01

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нарушает пространственно-временной континиум...
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что за каламбур на фото это министр Грузии?? и почему Климкин ему хочет навалять??
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Не, ну фотограффф супер... ухватил момент истории...
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кх,кх а может и редактор, что присоеденил к статье что попало...
или больше фото, либо емкостьней текст....
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яценюк шо ли строил этот забор тоже
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Капай глубже, Карлуш, найдьош корєнѣ- зри в него!!!)))
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гляньте ка буратинки какая ситуация обзываешь президента шоколадником и барыгой и тебя не спамят и не банят. написал шо яценюк строил этот забор тоже проволочный так сразу заспамили. мораль. цензору пришла команда не препяствовать гноблению шоколадника.
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Карлуш, Я тебя знаю лет 6-7... НИКАДА не баню... Самого вчера выпустили-удивился, чуть
больше суток... А кацапу напихал своим БААААЛЬШИМ ЗАГИБОМ, без мата,
чисто зоомедицинофизиологическими "панятиями"...)))
Как вспомню -шифер в костры подсовывал.. А шо- наше дєтство...
Счас бы терррористом бы сдєлали при СССР,если бы бы...))))
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все что у тебя есть хорошего в жизни это детство в СССР. поди наверное еще и октябренком-пионером-комсомольцем был.
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Карлуш, не перредергивай- был, каммунякой -никада!!! Офицером с 20-лет...
В сапогах с 16(прикончил 10 классов), не жалуюсѣ-молодость, мммллляяяя!!!)))
А че, счас лучче...Мне нравился капитализм ....)))
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капитализм при нищенских зарплатах и пенсиях--это смерть населению.
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Та іони всі там жиріють коли до влади приходять. На фіму подивіться
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"министром по вопросам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий". Вот так - ОККУПИРОВАННЫХ! Климкин, ты мотай на ус!
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А я думал что Саакашвилли отвоевал окупированные территории.
А он как Порошенко...
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думать то каждый может что угодно,а вот сделать намного сложнее
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нужно понимать что воевать нужно не с "ополченцами" а с регулярной армией рашистов
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Что будет завтра или еще сегодня? Исходя из фото в этом материале. Визг, топот, битье посуды, обвинения и много еще чего. Ну раз так не только Климкин решил? Значит знает, что делает. Но если ничего? Я пацсталом...
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А хер Я подвинусь!!!)))
В очеррредѣ, оччччеррредь, сукины дєті!!!

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Травку крррасили??? Забываю про фошовжоп....
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Климкин - подписывай быстрее безвизовый с Китаем , пока не передумали.
Уже новость за день стала не актуальная ?
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Только что в Днепре, в центре был салют ,это по поводу чего интересно?
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А мне всегда срусские в Грузии доставляли.
- Не ну тут, в Батуми похуже чем в Сухуми (Цхинвали).
На вопрос.
- Так хуле вы тут делаете?
Слышится блеяние, стоны, местами даже междометия.
Вата понимает, что Сухуми и Цхинвал в говне, а Батуми процветает, но признавать это они не могут.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКлимкин в Грузии посетил оккупационную линию в Цхинвальском регионе. ФОТО
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