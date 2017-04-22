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 Украинская дзюдоистка Ярьомка завоевала "серебро" на чемпионате Европы. ФОТО

Украинка Светлана Ярьомка завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по дзюдо в Польше.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил НОК Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Светлана Ярьомка ( + 78кг ) завоевала серебряную награду чемпионата Европы по дзюдо в Варшаве!", - говорится в сообщении.

Украинская дзюдоистка Ярьомка завоевала серебро на чемпионате Европы 01

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А где же россиянские лучшие в мире дзюдоисты? - любимцы Вовки? То-то россия про этот чемпионат и не вспоминает!!! - только свою фигуристку показывает!!!
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