 Украинская дзюдоистка Ярьомка завоевала "серебро" на чемпионате Европы. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил НОК Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Светлана Ярьомка ( + 78кг ) завоевала серебряную награду чемпионата Европы по дзюдо в Варшаве!", - говорится в сообщении.
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