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 Двое детей на Донетчине получили пороховые ожоги, - Нацполиция. ФОТО

В Красногоровке Донецкой области двое детей 9 и 10 лет получили пороховые ожоги лица и рук 2 степени.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Как оказалось, многодетная семья, где воспитывается 9-летний мальчик, переехала в новый дом две недели назад, так как здесь безопаснее и дальше от обстрелов.

Дети играли во дворе, когда в сарае увидели блестящую банку с охотничьим порохом, оставшуюся от прошлых хозяев. После чего ребята вышли на огород и подожгли его. Родители услышали крик и выбежали на улицу. К счастью, детей удалось спасти. Сейчас они вместе с родителями находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

Двое детей на Донетчине получили пороховые ожоги, - Нацполиция 01

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Двое детей на Донетчине получили пороховые ожоги, - Нацполиция 02

Правоохранители устанавливают владельца взрывоопасного вещества и проводят проверку. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "Несчастный случай".

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В полиции отметили, что с начала боевых действий в Донецкой области из-за неосторожного обращения с взрывоопасными предметами погибли 4 ребенка, еще 13 травмированы.
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Бедные дети..Сколько их еще пострадает...И не только от банки.
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