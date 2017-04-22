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Все про:Госпогранслужба (2615) Закарпатье (1374) контрабанда (1817) обыск (1056) Нацполиция (7027) сигареты (585) Военная прокуратура (502)

 Канал контрабанды сигарет ликвидирован на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Военная прокуратура, Государственная пограничная служба и Национальная полиция начали масштабную операцию по противодействию контрабанде сигарет на государственной границе в Закарпатской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, проведены обыски в жилых, нежилых и служебных помещениях местных жителей и отдельных представителей контрольных служб. Несколько из них приглашены в органы прокуратуры для дальнейших следственных действий.

Изъяты первые крупные партии контрабандных сигарет без акцизных марок. Операция продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В чартерном самолете Минск - Киев нашли 1 млн пачек контрабандных сигарет. ФОТО

Канал контрабанды сигарет ликвидирован на Закарпатье 01Канал контрабанды сигарет ликвидирован на Закарпатье 02Канал контрабанды сигарет ликвидирован на Закарпатье 03Канал контрабанды сигарет ликвидирован на Закарпатье 04Канал контрабанды сигарет ликвидирован на Закарпатье 05

(Фото Госпогранслужбы)
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ИГ взяло на себя ответственность за атаку на банду ФСБ в Хабаровске , позже взяла на себя ответственность «Русская повстанческая армия» (РПА) , ИГ скоро возмет на себя ответсвенность за глобальное потепление . А спецслужбы уже запутались кто за что отвечает .
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Дальше депутаты сельсовета возьмут контрабандиста "на поруки"!
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Я смеюсь,когда менты говорят,что правозащита определяется не количеством криминала,а количеством его раскрываемости.Смеюсь от того,что знаю - менты это и есть криминал.
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А в Польше есть пограничная служба?ведь надо не только из Украины вывезти , но ещё и в Польшу ввезти . получается что польская таможня такая же дырявая и корупционная как и украинская .
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А шо, есть сомнения? От был царь Мидас - все, к чему прикасался, превращал в золото. А все, шо соприкасается с украинской государственной системой превращается в говно.
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Черепаха на картинке не в ту сторону ползет.
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Так это смотря у кого . Тупорылая корчак с НАЗК сама себе премии по 200 тысяч выписывает . аж сами депутаты в шоке .
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Стычки рабочих с полицией и СОБРом в Биробиджане при обыске в доме Ивана Проходцева 21.04.17 года

https://www.youtube.com/watch?v=G9_Mgu2shCg
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Закарпатье все время живет за счет контрабанды, так было и при царях, и при союзе, так есть и сейчас это у них в крови из-за географического положения региона.
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Больше всего наших пограничников заботит здоровье венгров и словаков. Не дай бог они выкурят лишнюю сигаретку произведенную в Украине.
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И когда будуть "новыны" про то как видкрылы новэ выробныцтво на Закарпатти та створылы на ньёму ТЫСЯЧУ НОВЫХ РОБОЧИХ МИСЦЬ?
Немайе?
Может, гнать держслужбовную сволоту сраными вениками из кабинетов за то что они творят с нашей страной? По методу Саши Белого.
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Цензор.НЕТФотоОбществоКанал контрабанды сигарет ликвидирован на Закарпатье. ФОТОрепортаж
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