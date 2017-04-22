 Канал контрабанды сигарет ликвидирован на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, проведены обыски в жилых, нежилых и служебных помещениях местных жителей и отдельных представителей контрольных служб. Несколько из них приглашены в органы прокуратуры для дальнейших следственных действий.
Изъяты первые крупные партии контрабандных сигарет без акцизных марок. Операция продолжается.
(Фото Госпогранслужбы)
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https://www.youtube.com/watch?v=G9_Mgu2shCg
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Немайе?
Может, гнать держслужбовную сволоту сраными вениками из кабинетов за то что они творят с нашей страной? По методу Саши Белого.
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