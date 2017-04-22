 Украинский гимнаст Радивилов завоевал "бронзу" чемпионата Европы. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу НОК Украины в Фейсбук.
"Игорь Радивилов - бронзовый призер чемпионата Европы по спортивной гимнастике в упражнениях на кольцах!", - говорится в сообщении.
Напоминаем, Радивилов - бронзовый призер Олимпийских игр 2012, чемпион Европы в упражнениях на кольцах 2013 года.
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