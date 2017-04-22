 Суд отпустил фигуранта "дела Мартыненко" Перелому на поруки нардепов. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Суд отказался брать под стражу Сергея Перелому, которому объявлено подозрение в деле о растрате средств ВостГОКа (ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат").
Суд передал Перелому на поруки четырех нардепов от "Народного фронта" - Николая Княжицкого, Павла Пинзеника, Елены Ледовских и Елены Бойко.
Прокуроры САП заявили, что намерены обжаловать решение суда.
Напомним, ранее сегодня суд отпустил на поруки нардепов и Николая Мартыненко.
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Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.
Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "ВостГОК"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (далее - компания STEUERMANN), а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации и использованы для собственной пользы.
В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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Они очень даже "зажили по новому" ... дорвавшись до корыта !
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Мы ещё пожить хотели ...((
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Всех в СИЗО, бля.
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Почитайте, что Жи2 в комментах пишет. Их уже тогда надо было пи**ить!
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По долбо....зму впереди планеты всей.
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Розгляд справи тривав із червня 2015 року.http://tyzhden.ua/News/190694
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Я беру чью-то руку а чувствую локоть
Я ищу глаза а чувствую взгляд
Где выше голов находится зад
За красным восходом - розовый закат
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной… (с)
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Представляю , как Насиров щас локти кусает ...
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просрали второй Майдан( шо было ясно через год) и спустя три года ещё и удивляемся!?
посадили в президентское кресло прожжённого барыгу! и удивляемся шо у нас суды с эпохи кучмы-януковича?! ну вы даёте...
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Украл мешок металлолома - 10 лет впаять могут , воровал миллионами - выпускают на поруки !
Страна чудес да и только !
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