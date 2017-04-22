Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Ларису Сарган.
"Прокуратурой Львовской области совместно с работниками УСБ во Львовской области задержан следователь одного из районных отделов полиции ГУ Нацполиции, который требовал и получил неправомерную выгоду в размере 2 тыс. долларов у ранее судимого гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности за кражу", - говорится в сообщении.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст.368 УК Украины. Также в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
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сотрудникамклоунам. Наверное им бедным жить не за что .Гнать этого министра реформатора к чертям собачьим.
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туровимклітинним !
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"Следователь полиции задержан на Львовщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Сарган. ФОТОрепортаж..."
Далі, що буде? Київ, скоріш за все?
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