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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (3786) Львовщина (1442) Нацполиция (7021) прокуратура (2828) следователь (102) Сарган (139)

 Следователь полиции задержан на Львовщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Сарган. ФОТОрепортаж

Во Львовской области при получении взятки задержан следователь райотдела полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Ларису Сарган.

"Прокуратурой Львовской области совместно с работниками УСБ во Львовской области задержан следователь одного из районных отделов полиции ГУ Нацполиции, который требовал и получил неправомерную выгоду в размере 2 тыс. долларов у ранее судимого гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности за кражу", - говорится в сообщении.

Следователь полиции задержан на Львовщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Сарган 01

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Следователь полиции задержан на Львовщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Сарган 02

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст.368 УК Украины. Также в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Ранее судимый гражданин решил-таки сесть в тюрьму?
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Больше показывайте борьбы )))Цирк должен работать.
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Где этот аваков ? Почему не поднимает жалование своим сотрудникам клоунам. Наверное им бедным жить не за что .Гнать этого министра реформатора к чертям собачьим.
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а мартиненко за 17 мільйонів відпущений на всі чотири слава однотуровим клітинним!
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Это просто оборотень со времен януковоща притаился. Новые полицейские взяток не берут, а ходят и приветливо усмехаются.
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"В кабинете следователя на Закарпатье задержали мошенницу со взяткой €700. ФОТОрепортаж..."

"Следователь полиции задержан на Львовщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Сарган. ФОТОрепортаж..."

Далі, що буде? Київ, скоріш за все?
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Будет кандидатом в наблюдательный совет НАБУ. Без вариантов)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСледователь полиции задержан на Львовщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Сарган. ФОТОрепортаж
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