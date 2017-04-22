 В кабинете следователя на Закарпатье задержали мошенницу со взяткой €700. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.Женщина, которую подозревали в мошенничестве, решила договориться со следователем полиции о закрытии в отношении нее уголовного производства. За это она предложила полицейским вознаграждение - 700 евро, о чем и было сообщено работникам управления внутренней безопасности.Впоследствии женщину задержали в служебном кабинете старшего лейтенанта полиции с поличным.

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Следственным управлением полиции Закарпатской области относительно задержанной начато еще одно уголовное производство по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины.В случае доказательства вины в суде ей грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.