 В кабинете следователя на Закарпатье задержали мошенницу со взяткой €700. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
Женщина, которую подозревали в мошенничестве, решила договориться со следователем полиции о закрытии в отношении нее уголовного производства. За это она предложила полицейским вознаграждение - 700 евро, о чем и было сообщено работникам управления внутренней безопасности.
Впоследствии женщину задержали в служебном кабинете старшего лейтенанта полиции с поличным.
В случае доказательства вины в суде ей грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.
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не нужно давать взятки ни в какой сумме....
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Получит эта мадам сейчас минимум 4 года реально (ибо по данной статье только реально) остальные пускай думают.
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а я всё как читаю их - так сразу вспоминается картинка: "прихожу я в зоопарк, а там опоссумы ходят строем - и поют патриотические песни...
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