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Все про:охота (117) Ривненщина (609) убийство (4857)

 Мужчина застрелил односельчанина из ружья во время охоты на Ривненщине. ФОТО

Вблизи села Сварицевичи Ривненской области 21 апреля на охоте мужчина застрелил своего односельчанина из ружья.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

"Охоту на уток четверо жителей села Сварицевичи начали еще утром. Через некоторое время решили поесть, где не обошлось без алкоголя. Что потом случилось между 25-ти и 30-летними односельчанами - неизвестно, но младший схватил охотничье гладкоствольное ружье и выстрелил из него прямо в лицо своего товарища", - говорится в сообщении.

Мужчина застрелил односельчанина из ружья во время охоты на Ривненщине 01

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Раненого мужчину самостоятельно повезли в местную участковую амбулаторию. Однако фельдшер лишь констатировал смерть, которая, согласно с врачебным заключением, наступила в результате множественного перелома черепа, лицевых костей с разрушением ствола головного мозга.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. По факту начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификацией части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Стрелявшему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет. Также эксперты установили, что оружие было не зарегистрировано, а номера уничтожены.




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Дикий п*яний народ. НАх з Європи.
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Так поэтому вас,паРашкинцев,туда и не пускают.....все верно про паРашку ты написал...
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Так уже прошел сезон охоты! Это браконьеры! Убила одна мразь другую мразь... тоже мне новость!
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Цензор, очередной сезон охоты еще не открылся. Пишите правильно заголовки , типа "браконьер застрелил браконьера"....
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Новое поколение вырастет свободным и не признающим диктата власти. Как и завещал великий батька Махно.
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