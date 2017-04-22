 Мужчина застрелил односельчанина из ружья во время охоты на Ривненщине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.
"Охоту на уток четверо жителей села Сварицевичи начали еще утром. Через некоторое время решили поесть, где не обошлось без алкоголя. Что потом случилось между 25-ти и 30-летними односельчанами - неизвестно, но младший схватил охотничье гладкоствольное ружье и выстрелил из него прямо в лицо своего товарища", - говорится в сообщении.
Раненого мужчину самостоятельно повезли в местную участковую амбулаторию. Однако фельдшер лишь констатировал смерть, которая, согласно с врачебным заключением, наступила в результате множественного перелома черепа, лицевых костей с разрушением ствола головного мозга.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. По факту начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификацией части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Стрелявшему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет. Также эксперты установили, что оружие было не зарегистрировано, а номера уничтожены.
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