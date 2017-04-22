 Мужчина застрелил односельчанина из ружья во время охоты на Ривненщине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции."Охоту на уток четверо жителей села Сварицевичи начали еще утром. Через некоторое время решили поесть, где не обошлось без алкоголя. Что потом случилось между 25-ти и 30-летними односельчанами - неизвестно, но младший схватил охотничье гладкоствольное ружье и выстрелил из него прямо в лицо своего товарища", - говорится в сообщении.

Раненого мужчину самостоятельно повезли в местную участковую амбулаторию. Однако фельдшер лишь констатировал смерть, которая, согласно с врачебным заключением, наступила в результате множественного перелома черепа, лицевых костей с разрушением ствола головного мозга.Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. По факту начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификацией части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Стрелявшему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет. Также эксперты установили, что оружие было не зарегистрировано, а номера уничтожены.