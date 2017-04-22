 Мартыненко заявил, что его оговорили Жвания и экс-руководитель "Диамантбанка" Рыбалкин. ФОТО

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время судебного заседания.
По словам Мартыненко, якобы САП и НАБУ обосновывают его связь с австрийской компанией Steuermann только показаниями Жвании и Рыбалкина.
"Я не имею никакого отношения к Steuermann", - заверил он.
"У меня очень плохие отношения с Жванией", - добавил Мартыненко.
Как известно, Жвания и Мартыненко раньше были партнерами, формально у них до сих пор есть общий бизнес.
Мартыненко является акционером "Диамантбанка".
Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.
Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "ВостГОК"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (далее - компания STEUERMANN), а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации и использованы для собственной пользы.
В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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Дай Бог чтоб США додавили создание антикоррупционного суда!под присмотром!!!
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ага.. сами миллиарды в карманы залезли..
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А ведь так и должно быть.
Два ушлёпка говорят, что он имеет отношение, а он сам-что не имеет. Ну вот!
Всё? Суд должен закончиться, а если нет, то процесс политический?
Как же вы, клоуны, утомили.
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