EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Политика Украины
  1142  14
Материалы по теме:
Все про:Жвания (360) Мартыненко (317) суд (20685)

 Мартыненко заявил, что его оговорили Жвания и экс-руководитель "Диамантбанка" Рыбалкин. ФОТО

Экс-нардеп Николай Мартыненко утверждает, что экс-депутат Давид Жвания и экс-глава "Диамантбанка" Александр Рыбалкин его оговорили.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время судебного заседания.

По словам Мартыненко, якобы САП и НАБУ обосновывают его связь с австрийской компанией Steuermann только показаниями Жвании и Рыбалкина.

"Я не имею никакого отношения к Steuermann", - заверил он.

"У меня очень плохие отношения с Жванией", - добавил Мартыненко.

Мартыненко заявил, что его оговорили Жвания и экс-руководитель Диамантбанка Рыбалкин 01


Как известно, Жвания и Мартыненко раньше были партнерами, формально у них до сих пор есть общий бизнес.

Мартыненко является акционером "Диамантбанка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд по делу Мартыненко: НАБУ заявило о давлении на судью со стороны нардепов "Народного фронта"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действия НАБУ в деле Мартыненко нарушают международные стандарты права, - глава Украинской Хельсинкской группы Захаров

Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.

Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "ВостГОК"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (далее - компания STEUERMANN), а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации и использованы для собственной пользы.

В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
в итоге идиотами останется народ Украины!
Дай Бог чтоб США додавили создание антикоррупционного суда!под присмотром!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"... не виноватая я...!"..
ага.. сами миллиарды в карманы залезли..
 показать весь комментарий
Ответить
 
В том террариуме, который принято называть "украинская элита" - все змеи. Кто потолще, кто потоньше, кто поядовитее - НО ЗМЕИ - ВСЕ ! Естественный отбор, знаете ли...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кинул своих партнёров и думает, что они молчать будут! Педя дал отмашку и пошло, поехало!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
то, что чмордяи с депутатскими значками пытаются решить дело до начала суда, говорит о том, что они, тормозящие судебную реформу, сами не верят в способность суда разобраться.
А ведь так и должно быть.
Два ушлёпка говорят, что он имеет отношение, а он сам-что не имеет. Ну вот!
Всё? Суд должен закончиться, а если нет, то процесс политический?
Как же вы, клоуны, утомили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так пусть и он на них наклепает. Сядут вместе. Вернее,сели бы. Надо быть реалистами. Но хоть нервы потрепают. Может сдохнут быстрее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А НАБУ нам не хотя рассказать лучше куда делось дело по Артемсоль? И как подеребанили деньги Сытник с Углавой за его закрытые?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМартыненко заявил, что его оговорили Жвания и экс-руководитель "Диамантбанка" Рыбалкин. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти