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Все про:боеприпасы (1073) Донецкая область (4014) Аброськин (364)

 В Донецкой области задержали двух пособников боевиков, у одного из них изъяли арсенал оружия, - Аброськин. ФОТО

Задержанные - жители Бахмутского района.

В Донецкой области правоохранители задержали двух пособников боевиков, у одного из них изъяли арсенал оружия. Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Утренний улов. Ивановское Бахмутского района. Задержаны двое местных жителей, которые находились на службе у боевиков. У одного из них был изъят арсенал оружия", - отметил он.

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В Донецкой области задержали двух пособников боевиков, у одного из них изъяли арсенал оружия, - Аброськин 01

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А ви знали, що Голубана, який три тижні бігав з автоматом і командував ротою в Востокє, навіть не відсторонили від командування ротою спецпризначення Донецької поліції?
Тобто він продовжує виконувати свої обов'язки.
Сепарок-то.
Чому Голубан сепар? Тут розжовано з пруфами:
https://www.facebook.com/romabra/posts/10202760395009105
Не відсторонили на час "розслідування" і "експертиз" які ніби-то проводяться на Богомольця і в ДНДЕКЦ. Не забрали зброю. Ксіву.
Розшифрований агент же здатний на різне. Може він в ГЛАВКУ шмаляти почне, як Брейвік якийсь?
В понеділок Аброськін в Донецькій області провів "антитерористичні навчання" де засвітився і наш герой.
Звільняли вагон потяга від уявних терористів.
Кажуть Аваков в якийсь момент був дуже лютий і вважає, що з Голубаном його конкретно підставиили.
Підставив Аброськін.
Бо Голубан - повністю його креатура, і відданий Аброськіну кадр. Ніби-то, сам Аваков про Голубана цього до скандалу не знав, що цілком логічно.
Тепер от знову підставив.
Лінію поведінки на Богомольця обрали тактично-правильну. Відтягувати час, "експертизи", "перевірки", менше коментувати ротами радників і речників, погасити інформаційно, авось забудеться.
Правда стратегічно вони програють. Бо зовсім скоро можуть вилізти нові відео і фактажик. Може експертиза з'явитись незалежна якась.
І вони вилізуть.
В іншій структурі, на Володимирській, по Голубану ніби-то відкрили провадження
Ще кажуть, що Аброськін не так давно збирав дєятелей з оперативно-інформаційних служб, сімьорок різних і кримінальних розвідок і дав наказ дістати на громадських активістів, які сильно "газують" на шефа і на самого славіка - будь-який компромат. Дістати навіть не з підлоги, а з підвалу.
Принагідно повідомлю, що нелегальної зброї і боєприпасів не маю, наркотиків не вживаю і податки сплачую.
Ваш агент ФСБ.

Роман Сініцин
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итак, будет, с каждым, козломрдным ублюдком ... хеее ... это Украина
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..их потом поменяют и может быть на таких же предателей , чтобы сделать видимость работы...
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,,,, награжденный, подчиненый амбросия, ни одного не поймал,,,,
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Ну и по уже укоренившийся традиции эти два даунецких отброса только дежурили на блокпостах и не подлежат наказанию.
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Какому наказанию?! Это же готовые бесценные элитные кадры для реформированной полиции!
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... не получали денежного вознаграждения, форму вынуждены были покупать за собственные деньги. Разочаровавшись в идеях "русского мира"...
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... осознали свои ошибки, просят принять в нацполицию
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Донецкой области задержали двух пособников боевиков, у одного из них изъяли арсенал оружия, - Аброськин. ФОТО
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