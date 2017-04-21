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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Мартыненко хотят взять на поруки 15 нардепов и 4 министра (обновлено). ФОТОрепортаж

15 народных депутатов и 4 министра хотят взять на поруки Николая Мартыненко.

Об этом из зала суда сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Народные депутаты и министры по очереди выступают в суде в поддержку Мартыненко.

Первым выступил Максим Поляков.

Мартыненко хотят взять на поруки 15 нардепов и 4 министра (обновлено) 01

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Затем выступил Георгий Логвинский, который заявил, что "подозрение не стоит бумаги, на которой написано". Логвинский также отметил, что суд над Мартыненко напоминает ему процесс над Юлией Тимошенко.

Мартыненко хотят взять на поруки 15 нардепов и 4 министра (обновлено) 02

Депутаты от Народного фронта хлопают выступлениям коллег.

"Я не знаю сути дела, пусть решение примет суд", - сказал Николай Княжицкий. Вместе с тем, Княжицкий отметил, что Мартыненко принес Украине много пользы. Депутат отметил его роль в создании Центра Разумкова и роль в Евромайдане.

Мартыненко хотят взять на поруки 15 нардепов и 4 министра (обновлено) 03

"Это нужно прекращать. Это не имеет ничего общего с обеспечением процессуального поведения", - прокомментировал Пинзеник возможный арест Мартыненко.

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Елена Ледовских: "Я работала с ним 25 лет. Для меня это большая честь. Я беру Мартынкнко на поруки".

Мартыненко хотят взять на поруки 15 нардепов и 4 министра (обновлено) 04

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов в выступлении вспомнил как в 1994 году вместе с Мартыненко создавал Центр Разумкова.

Мартыненко хотят взять на поруки 15 нардепов и 4 министра (обновлено) 05

Николай Подберезняк отметил, что остерегается давления и пыток в отношении Мартыненко.

Мартыненко хотят взять на поруки 15 нардепов и 4 министра (обновлено) 06

О готовности взять Мартыненко на поруки заявили также депутаты Андрей Тетерук и Федор Бендюженко.

Мартыненко хотят взять на поруки 15 нардепов и 4 министра (обновлено) 07

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Мартыненко хотят взять на поруки 15 нардепов и 4 министра (обновлено) 08

Елена Масорина отметила, что Мартыненко всегда отзывался на просьбу о помощи украинской армии.

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В поддержку Мартыненко выступили нардепы Елена Бойко, Виталий Данилов, Виктор Еленский, Леонид Емец, Хвича Маперашвили и Вадим Кривенко.

Геннадий Кривошея отметил, что поступки Мартыненко могут быть примером для многих украинцев. "Убегать это не его стиль, не его образ жизни", - заступился за Мартыненко Виталий Сташук.

Мартыненко хотят взять на поруки 15 нардепов и 4 министра (обновлено) 09

"Знаю его как одного из самых квалифицированных парламентариев", - сообщил суду замглавы ЦИК Андрей Магера.

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Ранее о поддержке Мартыненко заявили министр образования Лилия Гриневич и министр инфраструктуры Владимир Омелян.


Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.

Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "ВостГОК"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (далее - компания STEUERMANN), а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации и использованы для собственной пользы.

В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.



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Подельнички подтянулись кормильца отмазывать . Рыльца , видимо , в одном пуху . Знают , что если этого посадят то следующими на очереди они . А когда каждого прищучат и начнут говорить то и до кролика очередь дойдёт .
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Почему в Украине за такие преступления не применяют европейские прогрессивные методы наказания типа сожжения на костре..... вместе с поручителями.
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Ох, сколько же сениных вошей понабежало! )))) Как я и предполагал, и Тупирук там! ))))))) Шота не видно сладкой парочки Чернорот-Парашинский.)))) Кстати, а Юра Бутусов там присутствует?))))) Юра, быгом спасать спонсора!)))))))
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Вы бы видели как эти скоты себя ведут блядь их не судить их душить надо
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"Взяття на поруки" - це тупо рудимент совка, в нормальних країнах такого запобіжного заходу практично нема.
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Народный фронт - настоящая патриотическа партия не на словах а на деле работающая на Украину и реформы. Самая дисциплинированая парламентская сила. Всегда голосует за евроинтеграционные и реформаторские законы.Если пойдут на выборы - голоса моей семьи за них.
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Однопартийцы побратимы свой до свого по свое. 25 лет вместе. Да уж.
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Это еще раз подтверждает, что парламент и кабмин прогнили полностью и эти твари даже не боятся показывать свою связь с открытой наглой коррупцией. Пора их вешать на столбах иначе они уничтожат страну полностью...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМартыненко хотят взять на поруки 15 нардепов и 4 министра (обновлено). ФОТОрепортаж
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