 Мартыненко хотят взять на поруки 15 нардепов и 4 министра (обновлено). ФОТОрепортаж

Об этом из зала суда сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Народные депутаты и министры по очереди выступают в суде в поддержку Мартыненко.
Первым выступил Максим Поляков.
Затем выступил Георгий Логвинский, который заявил, что "подозрение не стоит бумаги, на которой написано". Логвинский также отметил, что суд над Мартыненко напоминает ему процесс над Юлией Тимошенко.
Депутаты от Народного фронта хлопают выступлениям коллег.
"Я не знаю сути дела, пусть решение примет суд", - сказал Николай Княжицкий. Вместе с тем, Княжицкий отметил, что Мартыненко принес Украине много пользы. Депутат отметил его роль в создании Центра Разумкова и роль в Евромайдане.
"Это нужно прекращать. Это не имеет ничего общего с обеспечением процессуального поведения", - прокомментировал Пинзеник возможный арест Мартыненко.
Елена Ледовских: "Я работала с ним 25 лет. Для меня это большая честь. Я беру Мартынкнко на поруки".
Министр молодежи и спорта Игорь Жданов в выступлении вспомнил как в 1994 году вместе с Мартыненко создавал Центр Разумкова.
Николай Подберезняк отметил, что остерегается давления и пыток в отношении Мартыненко.
О готовности взять Мартыненко на поруки заявили также депутаты Андрей Тетерук и Федор Бендюженко.
Елена Масорина отметила, что Мартыненко всегда отзывался на просьбу о помощи украинской армии.
В поддержку Мартыненко выступили нардепы Елена Бойко, Виталий Данилов, Виктор Еленский, Леонид Емец, Хвича Маперашвили и Вадим Кривенко.
Геннадий Кривошея отметил, что поступки Мартыненко могут быть примером для многих украинцев. "Убегать это не его стиль, не его образ жизни", - заступился за Мартыненко Виталий Сташук.
"Знаю его как одного из самых квалифицированных парламентариев", - сообщил суду замглавы ЦИК Андрей Магера.
Ранее о поддержке Мартыненко заявили министр образования Лилия Гриневич и министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.
Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "ВостГОК"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (далее - компания STEUERMANN), а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации и использованы для собственной пользы.
В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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