 Адвокат, обещавший за 1,3 тыс. долл. организовать "правильное" решение суда, задержан на Волыни, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
21 апреля сотрудники Управления защиты экономики в Волынской области Нацполиции задержали у здания суда адвоката, при получении от подсудимого 900 долларов.
"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 27 и ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, правоохранители задокументировали, что адвокат требовал 1300 долларов от подсудимого за принятие положительного судебного решения. По словам адвоката, часть средств он должен был передать судье и прокурору", - говорится в сообщении.
Во время следствия правоохранители проверят возможную причастность к правонарушению других лиц.
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