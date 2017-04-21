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 Адвокат, обещавший за 1,3 тыс. долл. организовать "правильное" решение суда, задержан на Волыни, - Нацполиция. ФОТО

В Волынской области при получении взятки за принятие положительного судебного решения полицией задержан адвокат.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

21 апреля сотрудники Управления защиты экономики в Волынской области Нацполиции задержали у здания суда адвоката, при получении от подсудимого 900 долларов.

Адвокат, обещавший за 1,3 тыс. долл. организовать правильное решение суда, задержан на Волыни, - Нацполиция 01

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Адвокат, обещавший за 1,3 тыс. долл. организовать правильное решение суда, задержан на Волыни, - Нацполиция 02

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 27 и ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, правоохранители задокументировали, что адвокат требовал 1300 долларов от подсудимого за принятие положительного судебного решения. По словам адвоката, часть средств он должен был передать судье и прокурору", - говорится в сообщении.

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Во время следствия правоохранители проверят возможную причастность к правонарушению других лиц.
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это хорошо конечно ....но гонтарева уволилась и свал готовит, да и АП и РАДЕе и т.д. ...с теми че делать бум?
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