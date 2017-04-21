 ГПУ просит Авакова инициировать лишение гражданства нардепа Артеменко, - Сарган. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"Генеральная прокуратура Украины обратилась к министру внутренних дел А.Авакову с просьбой инициировать через Государственную миграционную службу процедуру лишения гражданства Украины народным депутатом ВР Андреем Артеменко. В ходе расследования уголовного производства по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 111 УКУ (государственная измена), было собрано достаточно документов, которые указывают на то, что Артеменко получил гражданство Канады и имеет паспорт гражданина Канады", - написала она.
"Государственная миграционная служба после полученных от Генпрокуратуры материалов может обратиться к президенту с просьбой лишить нардепа А.Артеменко гражданства Украины", - отметила Сарган.
Как известно, законодательство Украины запрещает иметь двойное (и более) гражданство, но никаких санкций за это не предусмотрено.
Ранее издание The New York Times выяснило, что нардеп из фракции Ляшко Артеменко предлагал советнику Трампа план сдачи Крыма в аренду России на 100 лет. Такое заявление вызвало большой общественный резонанс. В частности, представитель Президента Герасимов заявил: "За этими вещами стоят россияне". А глава комитета ВР по иностранным делам Гопко отметила: "Рада должна отреагировать на призывы парламентариев, поддерживающих позицию Кремля". Нардеп (БПП) Лещенко заявил: "План Артеменко" - на самом деле план Левочкина-Бойко/Суркова". А нардеп (БПП) Фриз направила в СБУ запрос относительно "плана Артеменко". Глава Меджлиса крымско-татарского народа Чубаров потребовал: "ГПУ надо выйти с предложением о снятии депутатского иммунитета с Артеменко и привлечь его к уголовной ответственности". А фракция Радикальной партии исключила Артеменко из своего состава. А глава партии Ляшко потребовал от СБУ расследовать публикацию Артеменко о плане по передаче Крыма в аренду РФ. Сам Артеменко объяснил свой "план" следующим образом: "Это сделано для того, чтобы Путин и Трамп подписали мирное соглашение насчет Украины".
Прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по подозрению Артеменко в государственной измене.
Артеменеко в свою очередь заявил, что имел мандат от Ляшко на путешествия в США и мирный план. "Это была инициатива Радикальной партии", - сказал он.
С переводом полного текста статьи в The New York Times о "плане Артеменко" можно ознакомиться здесь.
Позже выяснилось, что у Артеменко есть гражданство Канады.
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Луценко назначил прокурором Ривненской области Подубинского. ФОТОрепортаж(12)
На взятке в 7 тысяч в Херсоне задержан полицейский, - Сарган. ФОТО(5)
Правоохранители провели обыск в офисе дипломата Филипчука по делу нардепа Артеменко о плане передачи Крыма в аренду РФ, - прокуратура АРК. ФОТО(34)
Третий подозреваемый в убийстве Василия Сергиенко - майдановца и Героя Украины - задержан после длительного розыска, - Аваков. ФОТОрепортаж(31)
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за "гос.измену" фактически предлагают закрыть дело? Типа - он не гражданин Украины - значит неподсудный.
Интересно девки пляшут...
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Казалось бы, уже пора понять простую истину: отдельные депутаты и целые партии должны работать над созданием таких правил, при которых государственная машина просто не сможет переходить в режим самообслуживания. Это специфическая, очень кропотливая и в высшей степени интеллектуальная работа. Если ею заниматься как следует, то депутаты должны будут, не выходя с работы, вкалывать с раннего утра и до позднего вечера.
Вместо этого мы наблюдаем поразительную картину, когда народные избранники, получив желанный мандат, превращаются совершенно в других людей и отличаются от кандидата примерно так же, как бабочка отличается от куколки или гусеницы.
Еще вчера оно стояло с мегафоном в руках и вещало, как неустанно будет трудиться, какие законы станет принимать, как обязательно снимет неприкосновенность со всех чиновников и прочие, привычные ништяки. Но как только он переходит в категорию депутата, все напрочь забывается.
У нас уже просто вошло в традицию, что бред, написанный или озвученный кандидатом перед выборами, никогда не будет выполняться. Мало того, депутат не просто теряет интерес к тому, что обещал, ему уже не нужна даже сама эта сессионная рутина.
Конечно же, он не пишет законов, ибо мы избрали таких людей, которые способны писать короткие слова или фразы на заборах и расписываться в ведомостях на получение денег. Мы сформировали парламент, который по своему коллективному интеллекту уступает первому курсу юрфака Могилянки, да что там Могилянки, иногда складывается впечатление, что коллективный интеллект корпуса «Катька» или «Столыпин» в Лукьяновском СИЗО дает фору сессионному залу.
Каждый может почитать обзоры прессы, относительно деятельности ВР и сделать собственный вывод о том, что там обсуждается. Сейчас оценки деятельности Рады деградировали до уровня «ниже плинтуса».
Внимание обращается на то, сколько и кто ходит на работу, а из этого следует постоянное обсуждение «многостаночников», голосующих за тех, кто не ходит на работу. Уже нет критериев именно работы конкретного депутата. Вот в сессионном зале был замечен депутат Ярош и пресса бурно стала обсуждать: что бы это значило?
Отсюда вывод. Мы себе уже не можем представить, что эти бездельники могут ходить на работу и голосовать сами за себя! Вот что мы избираем. Уже нет речи о работе как таковой. Мы уже забыли, что их работа - создание нормальных законов. Тот бардак, который мы наблюдаем вокруг - следствие отвратительных правил, которые вышли из Рады или отсутствие правил, которые позарез нужны.
В итоге, законопроекты пишут непонятные личности и вписывают их под флагом проститутки с мандатом. А потом эти же депутаты, не ударившие палец о палец, для наведения элементарного порядка, носятся перед телекамерами с обличениями и обвинениями. Каждый может внимательно посмотреть на лица, обезображенные интеллектом и представить, как это тело будет писать закон.
Но самое главное, что вытекает из профессиональной импотенции и безделья - куча свободного времени и неприкосновенность. Эта гремучая смесь дает эффекты наподобие Поросюка, который без депутатского удостоверения сидел бы как мышка в норке и не свершил бы ни одного «подвига» Геракла.
Мы избираем людей, которые не имеют ни желания, ни образования заниматься именно законотворчеством. Поэтому, надо делать выводы и больше не наступать на эти грабли. И главное. Многих проблем удалось бы избежать, не будь позорного депутатского иммунитета.
Вот эта подлая дрянь просто не рискнула бы творить даже десятой части того, что мы видим сейчас. Весь цирк происходит от безделья и безнаказанности.
Мы не можем изменить конституцию, в части прав депутатов, но можем внимательно смотреть, делать выводы и больше никогда не ставить галочки напротиОни /депутаты/перекрасились, перелицевались, взяли себе новые названия и делают ровно то же самое, что делали социалисты - обещают золотые горы, ничего не выполняют, но прорвавшись во власть, откровенно занимаются проституцией, обслуживая абсолютно любого состоятельного клиента.
Казалось бы, уже пора понять простую истину: отдельные депутаты и целые партии должны работать над созданием таких правил, при которых государственная машина просто не сможет переходить в режим самообслуживания. Это специфическая, очень кропотливая и в высшей степени интеллектуальная работа. Если ею заниматься как следует, то депутаты должны будут, не выходя с работы, вкалывать с раннего утра и до позднего вечера.
Вместо этого мы наблюдаем поразительную картину, когда народные избранники, получив желанный мандат, превращаются совершенно в других людей и отличаются от кандидата примерно так же, как бабочка отличается от куколки или гусеницы.
Еще вчера оно стояло с мегафоном в руках и вещало, как неустанно будет трудиться, какие законы станет принимать, как обязательно снимет неприкосновенность со всех чиновников и прочие, привычные ништяки. Но как только он переходит в категорию депутата, все напрочь забывается.
У нас уже просто вошло в традицию, что бред, написанный или озвученный кандидатом перед выборами, никогда не будет выполняться. Мало того, депутат не просто теряет интерес к тому, что обещал, ему уже не нужна даже сама эта сессионная рутина.
Конечно же, он не пишет законов, ибо мы избрали таких людей, которые способны писать короткие слова или фразы на заборах и расписываться в ведомостях на получение денег. Мы сформировали парламент, который по своему коллективному интеллекту уступает первому курсу юрфака Могилянки, да что там Могилянки, иногда складывается впечатление, что коллективный интеллект корпуса «Катька» или «Столыпин» в Лукьяновском СИЗО дает фору сессионному залу.
Каждый может почитать обзоры прессы, относительно деятельности ВР и сделать собственный вывод о том, что там обсуждается. Сейчас оценки деятельности Рады деградировали до уровня «ниже плинтуса».
Внимание обращается на то, сколько и кто ходит на работу, а из этого следует постоянное обсуждение «многостаночников», голосующих за тех, кто не ходит на работу. Уже нет критериев именно работы конкретного депутата. Вот в сессионном зале был замечен депутат Ярош и пресса бурно стала обсуждать: что бы это значило?
Отсюда вывод. Мы себе уже не можем представить, что эти бездельники могут ходить на работу и голосовать сами за себя! Вот что мы избираем. Уже нет речи о работе как таковой. Мы уже забыли, что их работа - создание нормальных законов. Тот бардак, который мы наблюдаем вокруг - следствие отвратительных правил, которые вышли из Рады или отсутствие правил, которые позарез нужны.
В итоге, законопроекты пишут непонятные личности и вписывают их под флагом проститутки с мандатом. А потом эти же депутаты, не ударившие палец о палец, для наведения элементарного порядка, носятся перед телекамерами с обличениями и обвинениями. Каждый может внимательно посмотреть на лица, обезображенные интеллектом и представить, как это тело будет писать закон.
Но самое главное, что вытекает из профессиональной импотенции и безделья - куча свободного времени и неприкосновенность. Эта гремучая смесь дает эффекты наподобие Поросюка, который без депутатского удостоверения сидел бы как мышка в норке и не свершил бы ни одного «подвига» Геракла.
Мы избираем людей, которые не имеют ни желания, ни образования заниматься именно законотворчеством. Поэтому, надо делать выводы и больше не наступать на эти грабли. И главное. Многих проблем удалось бы избежать, не будь позорного депутатского иммунитета.
Вот эта подлая дрянь просто не рискнула бы творить даже десятой части того, что мы видим сейчас. Весь цирк происходит от безделья и безнаказанности.
Мы не можем изменить конституцию, в части прав депутатов, но можем внимательно смотреть, делать выводы и больше никогда не ставить галочки напроти(с)..
)))
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Для всех их (власть имущих)это подходящая фраза.
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Седня Касьянов устроил провокаторский пост в фейсбуке на тему что он согласен жить в гетто, лишь бы не говорить по украински. Я ему на это ответил без единого матюка и получил за полдня две сотни лайков! Эта пидарюга нажаловалась в офис Фейсбука в Москве будто бы я его обидел чтобы меня забанили. Касьянов враг Украины. То что он воюет с хуйлом это не значит шо он воюет за Украину. Как Пеця заменил януковича так и дружбаны Касьянова во главе с акваковым такие же клопы ждущие своего часа
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Статья 25. Гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права переменить гражданство....
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Раз вы пишете, что
"Как известно, законодательство Украины запрещает иметь двойное (и более) гражданство, но никаких санкций за это не предусмотрено."
так у не поленитесь сообщить, каким законом Украины, какой статьей запрещено гражданам Украины иметь гражданство другой страны.
Только не ссылайтесь на статью в Конституции, об этом уже столько в инернете написано, что если вы, полные дебилы, до сих пор не поняли смысл этой статьи, вас уже ни что не спасет.
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