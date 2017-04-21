 Замдиректора Одесского НПЗ задержан в Борисполе за организацию схемы фиктивного вывоза 700 тыс. тонн нефтепродуктов, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня, 21 апреля, на основании постановления Приморского районного суда г. Одессы в пгт. Борисполь прокуратурой Одесской области совместно с сотрудниками Нацполиции области и Управления СБУ в Одесской области задержан один из заместителей Генерального директора ПАО "Одесский НПЗ", который отвечал за организацию фиктивного вывоза нефтепродуктов через нефтеперерабатывающий завод.
По данным следствия, под руководством указанного мужчины на Одесском нефтеперерабатывающем заводе был оформлен фиктивный вывоз в порядке реэкспорта через ООО "Лагуна-Рени" более 700 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, которые фактически реализованы подконтрольными преступной организации фиктивными предприятиями на территории Украины без уплаты обязательных таможенных платежей и сборов. В результате таких действий в государственный бюджет Украины не поступило налогов на сумму более 2,1 млрд грн.
Органом следствия задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255 (участие в преступной организации), ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, совершенное преступной организацией), 366 (служебный подлог).
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https://www.youtube.com/watch?v=KlJOsKu0_gM
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А на самом деле беспредел усугубился с 2014 в 10 раз больше коррупции.
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