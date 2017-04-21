 На Волыни налоговики выявили место накопления сигарет, предназначенных для незаконной перевозки в Польшу. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "В ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что на территории области в непосредственной близости от государственной границы осуществляется накопление табачных изделий для их дальнейшей транспортировки в Польшу вне таможенного контроля.
В результате проведенных мероприятий на расстоянии 30 метров от госграницы было обнаружено 35 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога установленного образца, а также три надувные резиновые лодки, которые планировалось использовать для незаконной транспортировки сигарет. Общая стоимость изъятого составляет 500 тысяч гривен.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех причастных к незаконной деятельности лиц".
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сделать так, что бы контранады не было - не умеем.
а закурится - отобраным? - пых...
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