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Все про:Волынь (570) сигареты (583) ГФС (2748)

 На Волыни налоговики выявили место накопления сигарет, предназначенных для незаконной перевозки в Польшу. ФОТОрепортаж

В Волынской области сотрудники налоговой милиции совместно с пограничниками выявили место накопления сигарет, предназначенных для незаконной транспортировки в Польшу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что на территории области в непосредственной близости от государственной границы осуществляется накопление табачных изделий для их дальнейшей транспортировки в Польшу вне таможенного контроля.

В результате проведенных мероприятий на расстоянии 30 метров от госграницы было обнаружено 35 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога установленного образца, а также три надувные резиновые лодки, которые планировалось использовать для незаконной транспортировки сигарет. Общая стоимость изъятого составляет 500 тысяч гривен.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех причастных к незаконной деятельности лиц".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Пограничники на западной границе остановили контрабанду 7,5 тыс. пачек сигарет. ФОТО

На Волыни налоговики выявили место накопления сигарет, предназначенных для незаконной перевозки в Польшу 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В вагоне поезда обнаружен тайник с контрабандными сигаретами, прикрепленный магнитами под днищем, - Госпогранслужба. ВИДЕО

На Волыни налоговики выявили место накопления сигарет, предназначенных для незаконной перевозки в Польшу 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 18 тыс. пачек сигарет обнаружены у польской границы. ВИДЕО

На Волыни налоговики выявили место накопления сигарет, предназначенных для незаконной перевозки в Польшу 03

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Це компетенція податківців? Слідкуйте краще щоб в Україну підакцизний товар не заходив.. Хоч з акцизами Арсенія та вінницького вундеркінда - зробити буде це не легко..
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Це податківці - контрабандисти руками прикордонників зі своїми конкурентами розправилися. Злили їм інформацію, а для більшої впевності самі пішли і простежили, щоб все було вилучено.
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Ведущий российского "Первого канала" принес в студию ведро с говном http://gordonua.com/news/worldnews/vedushchiy-rossiyskogo-pervogo-kanala-prines-v-studiyu-vedro-s-govnom-184563.html
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мусорской рай.
сделать так, что бы контранады не было - не умеем.
а закурится - отобраным? - пых...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Волыни налоговики выявили место накопления сигарет, предназначенных для незаконной перевозки в Польшу. ФОТОрепортаж
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