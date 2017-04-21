 Дело Мартыненко: "Меру пресечения мне избирать не будут", - бывший и.о. предправления ОГХК Журило. ФОТО

Это он сообщил корреспонденту "Цензор.НЕТ".
"Я сам приехал в САП. Был трезвый", - сказал Журило.
"Меру пресечения мне избирать не будут", - отметил бывший и.о. главы правления "Объединенной горно-химической компании".
Журило заявил, что подозрение по делу "ВостГОКа" еще не получал. "Я свободный человек. Хотя по материалам дела пытаются сказать, что я организатор", - сказал Журило.
Как известно, Журило является подозреваемым по делу ОГХК. Он не сидит в СИЗО, поскольку за него внес залог нардеп от "Народного фронта" Николай Княжицкий.
Ранее сообщалось, что по "делу Мартыненко" НАБУ повторно задержало Журило возле дверей САП.
Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.
Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.
Ранее его пресс-служба прогнозировала, что дело будет рассматривать судья Александр Бобровник, которого она называет подконтрольным НАБУ.
В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
929 7
Материалы по теме: Задержание Мартыненко
Защита Мартыненко заявила отвод судье Бобровнику. ФОТОрепортаж(27)
Мартыненко действовал как настоящий политик и не прятался от расследования, - Ляшко(60)
Мартыненко прибыл в Соломенский суд. ФОТО(37)
Депутаты и министры намерены взять Мартыненко на поруки. ФОТО(134)
"Петя с Григоришиным решили раздерибанить всю энергетику", – Мартыненко(0)
По "делу Мартыненко" НАБУ повторно задержало Журило возле дверей САП, - адвокат(5)
Дело против меня сфальсифицировано по указанию директора НАБУ, - Мартыненко(49)
Патамушта вы все нищеброды......http://u-news.com.ua/41662-patrulnyh-nakazhut-za-zaderzhanie-stolichnogo-sudi-narushivshego-pdd-video.html
"У меня есть деньги и возможности! Я уничтожу твоих детей!"
http://u-news.com.ua/41607-ya-unichtozhu-tvoih-detey-nardep-bpp-s-zhenoy-izbili-muzhcinu-v-kzino-video.html
"Я плачу налоги тебе, тварь, бл#дь. Чмошник #баный", - полицейские поймали пьяным за рулем главу одесского окружного админсуда Глуханчука. ВИДЕО
Культурный человек не назовёт народ быдлом - он скажет: «Дорогие мои избиратели!»
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Т.е., в САП можно только если совсем по синьке?!
Или пан Журило редко бывает трезвым?
В общем, красавчики!
Ответить