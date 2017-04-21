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 Политика Украины
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Все про:Мартыненко (305) ОГХК (10) Журило (2)

 Дело Мартыненко: "Меру пресечения мне избирать не будут", - бывший и.о. предправления ОГХК Журило. ФОТО

Бывший и.о. главы правления "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК) Руслан Журило заверяет, что сегодня мера пресечения ему избираться не будет, а также, что ему не грозит арест.

Это он сообщил корреспонденту "Цензор.НЕТ".

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"Я сам приехал в САП. Был трезвый", - сказал Журило.

"Меру пресечения мне избирать не будут", - отметил бывший и.о. главы правления "Объединенной горно-химической компании".

Журило заявил, что подозрение по делу "ВостГОКа" еще не получал. "Я свободный человек. Хотя по материалам дела пытаются сказать, что я организатор", - сказал Журило.

Дело Мартыненко: Меру пресечения мне избирать не будут, - бывший и.о. предправления ОГХК Журило 01


Как известно, Журило является подозреваемым по делу ОГХК. Он не сидит в СИЗО, поскольку за него внес залог нардеп от "Народного фронта" Николай Княжицкий.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Защита Мартыненко заявила отвод судье Бобровнику. ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что по "делу Мартыненко" НАБУ повторно задержало Журило возле дверей САП.

Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.

Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.

Ранее его пресс-служба прогнозировала, что дело будет рассматривать судья Александр Бобровник, которого она называет подконтрольным НАБУ.

В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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Они гордятся этим.... соревнуются..... лохи смори... я крут... и мне ничё не будет... слыш быдло.... забава у них такая.
Патамушта вы все нищеброды......http://u-news.com.ua/41662-patrulnyh-nakazhut-za-zaderzhanie-stolichnogo-sudi-narushivshego-pdd-video.html
"У меня есть деньги и возможности! Я уничтожу твоих детей!"
http://u-news.com.ua/41607-ya-unichtozhu-tvoih-detey-nardep-bpp-s-zhenoy-izbili-muzhcinu-v-kzino-video.html
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Культурный человек не назовёт народ быдлом - он скажет: «Дорогие мои избиратели!»
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Как все в ВР перееблось .Каждого второго надо расстрелять ,каждого третьего повесить ,Каждого четвертого в Днепре утопить. С оставшимися можно и поработать.
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і ще б не помішало на кіл посадити настоящий- осиковий.Бо там є такі як Ляшко,то вони часто на кіл сідають,а їх я думаю 90% в Раді
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Шо таки совесть не мучає, шо за форофку галасавал...)))
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І ще б цю гниль відправити в промзону в Авдіївку,якщо не застрілять ,то хоча б зістраху пообсирались
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Чувак на приколе - "Я сам приехал в САП. Был трезвый" ?

Т.е., в САП можно только если совсем по синьке?!

Или пан Журило редко бывает трезвым?
В общем, красавчики!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДело Мартыненко: "Меру пресечения мне избирать не будут", - бывший и.о. предправления ОГХК Журило. ФОТО
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