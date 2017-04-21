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Все про:Сумщина (578) ГФС (2748)

 Налоговики на Сумщине раскрыли схему незаконной покупки и экспорта пиломатериалов. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГУ ГФС в Сумской области раскрыли схему по незаконному приобретению и экспорту пиломатериалов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, был установлен ряд предприятий, в том числе нерезидентов, подконтрольных гражданину Украины, которые использовались в преступной схеме незаконного приобретения и легализации при помощи поддельных документов лесоматериалов нелегального происхождения, приобретенных за наличные средства на территории Сумской, Житомирской, Черниговской и Харьковской областей.

В дальнейшей дерево по документам якобы реализовывалось в Турцию по заниженным ценам.

Фактически, экспортируемые пиломатериалы продавались в адрес реальных предприятий-нерезидентов по рыночным ценам, что приводило к невозврату доли валютной выручки. Часть денежных средств возвращалась организатору схемы на карточные счета, обналичивалась и снова использовалась для закупки нелегальной древесины, ее легализации и экспорта.

Общий объем операций, проведенных через предприятия, задействованные в указанной схеме, составил около 70 миллионов гривен.

В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято 79,6 тысяч гривен наличными, 97 кубических метров пиломатериалов, четыре деревообрабатывающих станка, компьютерная техника, 21 банковская карта, финансово - хозяйственные документы, черновые записи и 12 печатей.

Общая стоимость изъятого составляет около 4,9 миллиона гривен. В настоящее время следственные действия продолжаются.

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Налоговики на Сумщине раскрыли схему незаконной покупки и экспорта пиломатериалов 01

Налоговики на Сумщине раскрыли схему незаконной покупки и экспорта пиломатериалов 02

Налоговики на Сумщине раскрыли схему незаконной покупки и экспорта пиломатериалов 03

Налоговики на Сумщине раскрыли схему незаконной покупки и экспорта пиломатериалов 04

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Поддатый лесник, отмахиваясь от комаров, топором вырубил 40 гектар леса.

)))
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