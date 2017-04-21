 Украинец Верняев завоевал "золото" на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Национального олимпийского комитета в Фейсбук.
"Украинец Олег Верняев - чемпион Европы по спортивной гимнастике в многоборье!
Наш Олимпийский чемпион подтвердил свое мастерство в многоборье и одержал уверенную победу, защитив свой титул!", - говорится в сообщении.
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спасибо за победу!
благодаря вам возникает надежда, что не так безнадежна Украина...
но вам желаю не ждать от Украины ничего хорошего...
ибо практика показывает, пока вы в силе вас поддержат...
НО то не есть поиненным обеспечением...
судьи у нас важнее..
судьи, чью роль ,гораздо справедливее выполнят суд присяжных, чем суд этих продажных...
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