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 Украинец Верняев завоевал "золото" на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. ФОТО

Олимпийский чемпион Олег Верняев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Румынии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Национального олимпийского комитета в Фейсбук.

"Украинец Олег Верняев - чемпион Европы по спортивной гимнастике в многоборье!

Украинец Верняев завоевал золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике 01

Наш Олимпийский чемпион подтвердил свое мастерство в многоборье и одержал уверенную победу, защитив свой титул!", - говорится в сообщении.

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А наши спортсмены - молодцы. Первое, второе место, выиграл, победил... Молодцы и всем Вам - наилучшего. Если бы так на всех "фронтах"? Построили ввели в эксплуатацию, сделали, а так ... никак.
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Иван Петрович Сидоров поздравляет Олега Верняева. Иван Петрович Сидоров желает победы 29 числа Владимиру Кличко.
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молодец!
спасибо за победу!
благодаря вам возникает надежда, что не так безнадежна Украина...
но вам желаю не ждать от Украины ничего хорошего...
ибо практика показывает, пока вы в силе вас поддержат...
НО то не есть поиненным обеспечением...
судьи у нас важнее..
судьи, чью роль ,гораздо справедливее выполнят суд присяжных, чем суд этих продажных...
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Герою слава! Спорт, это тоже война за благо Украины и эти ребята с девчонками выкладываются поболее всех чиновников.
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Цензор.НЕТФотоСпортУкраинец Верняев завоевал "золото" на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. ФОТО
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