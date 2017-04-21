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 Политика Украины
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 Защита Мартыненко заявила отвод судье Бобровнику. ФОТОрепортаж

Адвокаты экс-нардепа Николая Мартыненко заявили отвод судье Александру Бобровнику.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

"Не буду предавать традицию", - сказал адвокат Игорь Черезов.

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Адвокат сослался на недавние публикации в СМИ материалов негласных следственных действий. Согласно публикациям, Бобровник пьянствует на рабочем месте. Черезов сообщил, что обратился в правоохранительные органы с заявлением о привлечении судьи Бобровника к уголовной ответственности. Также он заявил, что просит Высший совет правосудия лишить его звания судьи.

Адвокат отметил, что Бобровник также принимал решение о мере пресечения в отношении отстраненного главы ГФС Романа Насирова, которого также защищал Черезов. Также он указал на то, что по стечению обстоятельств система выбирает Бобровника.

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Мартыненко поддержал отвод судьи.

Судья Бобровник удалился в совещательную комнату. Он должен решить будет ли принимать решение удовлетворять отвод или нет. В случае если Бобровник удовлетворит ходатайство, то будет определятся судья, который будет рассматривать отвод. Сколько будет продолжатся перерыв пока никто не знает.

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Фото - Олег Богачук, "Цензор.НЕТ"


Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.

Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "ВостГОК"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (далее - компания STEUERMANN), а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации и использованы для собственной пользы.

В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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ага, запустили "динамо"! И так пока система которая выбирает судью случайным образом не выбирет того кого надо!!!
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А завтра суббота. А как известно, судьи по субботамна работу не выходят. А тами 72 часа истечёт.

Говорите история повторяется в виде фарса? Так там и первая с дзюдоистом при смерти чистый фарс был.
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шо кино с госпитализацией не будет ?
вот облом
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уже и не интересно, все уже известно наперед...
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Якщо хтось ще на форумі вірить у правосуддя, то нехай з'їсть шматочок шоколаду, він покращує роботу головного мозку. Я щодня їм і тільки фабрики Рошен, оскільки дбаю про добробут президента Порошенко, адже йому ніколи зайнятися справжніми реформами, все собачі будки будує.
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Очередной цирк шоколадных ублюдков для быдла...что бы пар выпустило....в понедельник он внесет 300 лямов а через неделю о нем забудут и он убежит....
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хоть один чел щщас верит шо очередной прокравшийся реально сядет ??? .. шум , имитация бурной деятельности , болезнь подозреваемого, выход под залог ( друзья скинулись) ... хороводы для народа.
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Да зачем отвод судье? Везите сюда уже всю Феофанию. Мартыненко наворовал столько, что оплатит любой диагноз.
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Так дайте ему в дагер дунуть :D
Трезвый - пущай судит, ковтнул - права мантию сразу заберите ! Вы ж в суде - не надо ходить никуда!
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Да "отлуп" лубому судие...Педрый ход на шакаладной шахМАТ доске...)))

ШАПИТО и клоуны вже остогидли...
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В Китае казнили миллиардера Лю Ханя. Перенимайте опыт, барыги))

Защита Мартыненко заявила отвод судье Бобровникову - Цензор.НЕТ 809
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Отпустите Мартынку , гады , он ни в чому не виноватая
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"Адвокаты экс-нардепа Николая Мартыненко заявили отвод судье Александру Бобровнику..."
А хрен их знает там всех. Все они миропомазаны, Алкоголики, воры, отжималы, наркоманы, гламурные... Если у судьи Бобровника есть достоинтство, честь и право носить мантию - СУДЬИ выносящего законные приговоры и решения? Бог в помощь, а если нет? Осиновый кол в спину.
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О!Начались традиционные пляски! Мартыненко не посадят. Если посадят Мартыненко - Яценюк будет недоволен и пригрозит пэте выходом НФ из и так на ладан дышащей коалиции. Следственно пэтя надавит на набу. А набу у нас не совсем независимое и насирова бы отпустили из зала суда , если бы не народ под судом. А набу свернуло удочки и ретировалось. Так и тут. На набу Украина тратит достаточно весомые средства, а результат- очередные шоу.
Ну хватит с нас уже шоу! У нас для этого есть пэтя и Луценко.
Набу должны показать хоть какой- то результат по борьбе с топ коррупцией. Мы уже на пером месте в мире по коррупции, так как кроме деклараций о борьбе и шоу уже поднадоевших- нет ничего. Делать нервы насирову и мартыненко недостаточно. Мы хотим их всех видеть в тюрьме перестукивающихся с бойкой.
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НАБУ умудрилось превратить борьбу с корруцией в фарс.
Просто репрессивный орган.
Свой судья, из носа наковырянные обвинения и т.д.

Если бы обвинения были стоящие, то незачем было бы опять идти к этому бобровнику
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗащита Мартыненко заявила отвод судье Бобровнику. ФОТОрепортаж
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