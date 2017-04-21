 Защита Мартыненко заявила отвод судье Бобровнику. ФОТОрепортаж

"Не буду предавать традицию", - сказал адвокат Игорь Черезов.
Адвокат сослался на недавние публикации в СМИ материалов негласных следственных действий. Согласно публикациям, Бобровник пьянствует на рабочем месте. Черезов сообщил, что обратился в правоохранительные органы с заявлением о привлечении судьи Бобровника к уголовной ответственности. Также он заявил, что просит Высший совет правосудия лишить его звания судьи.
Адвокат отметил, что Бобровник также принимал решение о мере пресечения в отношении отстраненного главы ГФС Романа Насирова, которого также защищал Черезов. Также он указал на то, что по стечению обстоятельств система выбирает Бобровника.
Мартыненко поддержал отвод судьи.
Судья Бобровник удалился в совещательную комнату. Он должен решить будет ли принимать решение удовлетворять отвод или нет. В случае если Бобровник удовлетворит ходатайство, то будет определятся судья, который будет рассматривать отвод. Сколько будет продолжатся перерыв пока никто не знает.
Фото - Олег Богачук, "Цензор.НЕТ"
Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.
Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "ВостГОК"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (далее - компания STEUERMANN), а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации и использованы для собственной пользы.
В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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Говорите история повторяется в виде фарса? Так там и первая с дзюдоистом при смерти чистый фарс был.
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вот облом
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Трезвый - пущай судит, ковтнул -
правамантию сразу заберите ! Вы ж в суде - не надо ходить никуда!
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ШАПИТО и клоуны вже остогидли...
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А хрен их знает там всех. Все они миропомазаны, Алкоголики, воры, отжималы, наркоманы, гламурные... Если у судьи Бобровника есть достоинтство, честь и право носить мантию - СУДЬИ выносящего законные приговоры и решения? Бог в помощь, а если нет? Осиновый кол в спину.
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Ну хватит с нас уже шоу! У нас для этого есть пэтя и Луценко.
Набу должны показать хоть какой- то результат по борьбе с топ коррупцией. Мы уже на пером месте в мире по коррупции, так как кроме деклараций о борьбе и шоу уже поднадоевших- нет ничего. Делать нервы насирову и мартыненко недостаточно. Мы хотим их всех видеть в тюрьме перестукивающихся с бойкой.
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Просто репрессивный орган.
Свой судья, из носа наковырянные обвинения и т.д.
Если бы обвинения были стоящие, то незачем было бы опять идти к этому бобровнику
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