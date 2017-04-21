 Безопасность на Евровидении будут обеспечивать 16 тысяч человек, - под Киевом прошли масштабные учения. ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МВД.
В сообщении отмечается: "В финальной фазе было задействовано 600 правоохранителей и 50 единиц техники Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы.
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Учения прошли под председательством первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового. Правоохранители отработали тактику действий по пресечению групповых нарушений общественного порядка, практические действия пожарно-спасательных подразделений, отработка в аэропорту "Борисполь" во время прибытия официальных делегаций, разблокирования автотрассы и освобождения заложников, захваченных потенциальными террористами.
По словам первого заместителя министра, главная задача учений - совершенствование действий личного состава и готовность ко всем ситуациям, которые могут возникнуть. В подготовке правоохранителей участвуют международные инструкторы.
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К обеспечению правопорядка во время Евровидения будут привлечены 16 тысяч работников Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и ГСЧС. Личный состав правоохранительных подразделений переведен на усиленный режим до 14 мая включительно.
"Личный состав всех подразделений понимает свои задачи, которые определены. И, как всегда, продемонстрирует высокую ответственность и профессионализм. Поэтому все эмоции, предпочтения - в сторону, оставляем только закон, профессионализм, ответственность и готовность оказать помощь нашим гражданам, если это будет необходимо", - подчеркнул Сергей Яровой.
Он сообщил, что правоохранителями уже проведены тренировки на главных объектах песенного конкурса "Евровидение": в аэропорту "Борисполь", Международном выставочном центре, который станет главной ареной конкурса. Налаженное взаимодействие между различными структурными подразделениями.
"Мы планируем провести учения в киевском метрополитене, а также в наших ситуационных центрах, которые будут получать и анализировать информацию для принятия ключевых решений в сфере безопасности", - сообщил Сергей Яровой.
По словам главы Нацполиции Сергея Князева, сегодняшние действия полицейских были удовлетворительными, несмотря на ряд ошибок, которые необходимо устранить и укрепить слаженность действий различных структур и подразделений.
"Основная проблема - это понимание личным составом тех задач, которые перед ними ставятся. Сегодня мы показали несколько наиболее вероятных сценариев нарушения общественной безопасности, а также алгоритмов силовых блоков, которые возможно спрогнозировать. Мы понимаем, что работаем в городе, где у нас граждане, защита которых - наша основная задача", - отметил Сергей Князев.
Как сообщил командующий Нацгвардии Юрий Аллеров, с целью обеспечения охраны общественного порядка в городе Киеве во время проведения "Евровидения-2017" будут привлечены около 3 тысяч военнослужащих НГУ. На случай возникновения чрезвычайных обстоятельств мы готовы привлечь наши резервы.
"В состав каждого подразделения входят военнослужащих, которые свободно владеют английским языком. Остальные гвардейцев получат разговорники и электронные переводчики", - добавил Юрий Аллеров.
Он также подчеркнул, что каждый из задействованных гвардейцев прошел курс специальной подготовки и будет должным образом экипирован. Часть гвардейцев на службу по охране общественного порядка во время проведения "Евровидения" выйдет в новых мундирах синего цвета. ГСЧС привлекать два вертолета. Их главное назначение - быстро добраться до места происшествия, несмотря на возможные заторы на дорогах.
"Самое главное для нас, чтобы Украину воспринимали как страну, которая способна обеспечить публичный порядок и безопасность", - отметил Сергей Яровой.
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та Кубань можна вернути такою силою...
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