 Стали известны имена погибших вчера под Авдеевкой воинов 72-ой ОМБр. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу 72-ой ОМБр в Фейсбук.
Бойцы были прикомандированы к 72о-й ОМБр, и за два месяца службы успели хорошо зарекомендовать себя.
"Александру Кириенко лишь несколько дней назад исполнилось 20 лет: военнослужащий срочной службы, он мог вообще не идти сюда, на одну из самых опасных участков фронта. Но, как настоящий патриот и мужчина, подписал контракт и стал вместе с другими Героями на защиту Отечества.
Василию Нежинскому было 28 лет, и воевать он пошел, чтобы защитить от вражеского нашествия любимую жену и ребенка", - говорится в сообщении.
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Героям Слава !!!
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Что у кацапов боеприпасы закончатся?
Он, хоть, понимает, что 20-летние отдают жизнь, чтобы он на этой должности работал?
Почему жизнь воина превратилась в ломаный грош?
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Серце розривається...
Коли вже кремлівські карліки з пітерської пісочниці праведної крові обіп'ються?!
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Вибачте нас, воїни. Хай небо прийме
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без Вас, хлопці, стало смурніше на цьому світі...
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Пан ЦЕНЗОР! На цій сторінці з'явилися російськомовні поребрiкi з ФСБ РФ. З ранку тут вже «працюють» тролі з вулиці Савушкіна, 55, яка знаходиться в Банд-Петербурзі і за 11 руб. 80 коп. проклинають, наволочі, Петра Порошенка та Уряд України. Просимо заблокувати блювотину лишнехромосомных «кухарів путiна» - любителів «Глоду» (Боярышника).
Петр Порошенко- маладэц! Он войдет в историю, как политический лидер, изменивший историю взаимоотношения власти с народом. Революция Достоинства вышла на Правительственный уровень. По требованию патриотов Украины Правительство приняло решение прекратить торговлю на крови с оккупированной пророссийскими бандитами и наркоманами частью украинского Донбасса.
Главе государства в трудное время российской военной агрессии на Донбассе удалось объединить самых разных людей ради достижения общей цели. При его каденции было создано НАБУ во главе с некоррумпированным и принципиальным руководителем - Артемом Сытником.
Испытывая сильнейшее противостояние со стороны украинских олигархов-миллионеров, депутатов-коррупционеров и партии «Матькивщина» он сумел провести тотальное Е-декларирование, которое высветило, что Украина - самая богатая страна в Европе, в которой проживают тысячи «Корейко», никогда не переступавших порогов Налоговых инспекций.
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Пусть покоятся с миром.......
Родным и близким соболезнования.
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