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 Стали известны имена погибших вчера под Авдеевкой воинов 72-ой ОМБр. ФОТО

Вчера во время вражеского обстрела от осколочных ранений погибли бойцы 72-ой ОМБр - Александр Викторович Кириенко из города Десна на Черниговщине, и житель Умани Василий Петрович Нежиинский.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу 72-ой ОМБр в Фейсбук.

Бойцы были прикомандированы к 72о-й ОМБр, и за два месяца службы успели хорошо зарекомендовать себя.

Стали известны имена погибших вчера под Авдеевкой воинов 72-ой ОМБр 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время обстрела под Авдеевкой погибло два украинских воина, - штаб АТО

"Александру Кириенко лишь несколько дней назад исполнилось 20 лет: военнослужащий срочной службы, он мог вообще не идти сюда, на одну из самых опасных участков фронта. Но, как настоящий патриот и мужчина, подписал контракт и стал вместе с другими Героями на защиту Отечества.

Стали известны имена погибших вчера под Авдеевкой воинов 72-ой ОМБр 02

Василию Нежинскому было 28 лет, и воевать он пошел, чтобы защитить от вражеского нашествия любимую жену и ребенка", - говорится в сообщении.

Также читайте: 69 военных погибли, 420 ранены в АТО с января, - Порошенко
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Очень тяжело писать... такие молодые пацаны, им бы жить и жить... СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ УКРАИНЫ! Покойтесь с миром... Искренние соболезнования родителям.
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На что надеется Порошенко, запретив огонь в ответ?
Что у кацапов боеприпасы закончатся?
Он, хоть, понимает, что 20-летние отдают жизнь, чтобы он на этой должности работал?
Почему жизнь воина превратилась в ломаный грош?
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Зачем пишешь ерунду?Никто ничего не запрещал,или ,ты, думаешь орки в лугандонии умирают от разрыва сердца при пердеже.
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А я вот верю не Вам а своему Президенту Петру Алексеевичу Порошенко который сказал что " Нет лучшего способа победить врага чем как объявить одностороннее прекращение огня " Цитата может и не дословная но по сути так вот вот так вот .
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Хлопці, покойтесь з миром.
Серце розривається...

Коли вже кремлівські карліки з пітерської пісочниці праведної крові обіп'ються?!
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ніколи. така їх звіряча рашистська порода: народжені на крові мільйонів від моксельської повії і ординця-хижака завжди будуть спраглі крові людської. вони - північні звірі.
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Не відповісь............. нікому притягувати його до відповідальності.................. він виконує те, що йому доручили, коли ставили "президентом"..........
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принудительно отправили на убой. без права защищать свою жизнь ответным огнём. смерть списали на ранения. несмотря на то что ребята погибли в блиндаже от прямого попадания. так родне платить меньше. оформить как самоубиство не получилось-слшком тяжёлые были ранения. порошенко. будь ты проклят со своими минскими гешевтами! желаю тебе пережить своих детей!
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Жити б і жити
Вибачте нас, воїни. Хай небо прийме
Стали известны имена погибших вчера под Авдеевкой воинов 72-ой ОМБр - Цензор.НЕТ 1651
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ведь наступит день победы над рашистами,интересно что скажут в свое оправдание рашисты любители хуйла
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без Вас, хлопці, не так вже будуть каштани цвісти....
без Вас, хлопці, стало смурніше на цьому світі...
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порошенко. будь ты проклят со своими минскими гешевтами! желаю тебе пережить своих детей!

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Пан ЦЕНЗОР! На цій сторінці з'явилися російськомовні поребрiкi з ФСБ РФ. З ранку тут вже «працюють» тролі з вулиці Савушкіна, 55, яка знаходиться в Банд-Петербурзі і за 11 руб. 80 коп. проклинають, наволочі, Петра Порошенка та Уряд України. Просимо заблокувати блювотину лишнехромосомных «кухарів путiна» - любителів «Глоду» (Боярышника).
Петр Порошенко- маладэц! Он войдет в историю, как политический лидер, изменивший историю взаимоотношения власти с народом. Революция Достоинства вышла на Правительственный уровень. По требованию патриотов Украины Правительство приняло решение прекратить торговлю на крови с оккупированной пророссийскими бандитами и наркоманами частью украинского Донбасса.
Главе государства в трудное время российской военной агрессии на Донбассе удалось объединить самых разных людей ради достижения общей цели. При его каденции было создано НАБУ во главе с некоррумпированным и принципиальным руководителем - Артемом Сытником.
Испытывая сильнейшее противостояние со стороны украинских олигархов-миллионеров, депутатов-коррупционеров и партии «Матькивщина» он сумел провести тотальное Е-декларирование, которое высветило, что Украина - самая богатая страна в Европе, в которой проживают тысячи «Корейко», никогда не переступавших порогов Налоговых инспекций.
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Приклоняюсь.........
Пусть покоятся с миром.......

Родным и близким соболезнования.
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