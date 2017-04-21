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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Стали известны имена погибших вчера под Авдеевкой воинов 72-ой ОМБр: Александр Кириенко, Василий Нежинский. ФОТО

Вчера во время вражеского обстрела от осколочных ранений погибли бойцы 72-ой ОМБр - Александр Викторович Кириенко из города Десна на Черниговщине, и житель Умани Василий Петрович Нежинский.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу 72-ой ОМБр в Фейсбук.

Бойцы были прикомандированы к 72о-й ОМБр, и за два месяца службы успели хорошо зарекомендовать себя.

Стали известны имена погибших вчера под Авдеевкой воинов 72-ой ОМБр: Александр Кириенко, Василий Нежинский 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время обстрела под Авдеевкой погибло два украинских воина, - штаб АТО

"Александру Кириенко лишь несколько дней назад исполнилось 20 лет: военнослужащий срочной службы, он мог вообще не идти сюда, на одну из самых опасных участков фронта. Но, как настоящий патриот и мужчина, подписал контракт и стал вместе с другими Героями на защиту Отечества.

Стали известны имена погибших вчера под Авдеевкой воинов 72-ой ОМБр: Александр Кириенко, Василий Нежинский 02

Василию Нежинскому было 28 лет, и воевать он пошел, чтобы защитить от вражеского нашествия любимую жену и ребенка", - говорится в сообщении.

Также читайте: 69 военных погибли, 420 ранены в АТО с января, - Порошенко
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Очень тяжело писать... такие молодые пацаны, им бы жить и жить... СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ УКРАИНЫ! Покойтесь с миром... Искренние соболезнования родителям.
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Зачем пишешь ерунду?Никто ничего не запрещал,или ,ты, думаешь орки в лугандонии умирают от разрыва сердца при пердеже.
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Хлопці, покойтесь з миром.
Серце розривається...

Коли вже кремлівські карліки з пітерської пісочниці праведної крові обіп'ються?!
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ніколи. така їх звіряча рашистська порода: народжені на крові мільйонів від моксельської повії і ординця-хижака завжди будуть спраглі крові людської. вони - північні звірі.
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Не відповісь............. нікому притягувати його до відповідальності.................. він виконує те, що йому доручили, коли ставили "президентом"..........
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принудительно отправили на убой. без права защищать свою жизнь ответным огнём. смерть списали на ранения. несмотря на то что ребята погибли в блиндаже от прямого попадания. так родне платить меньше. оформить как самоубиство не получилось-слшком тяжёлые были ранения. порошенко. будь ты проклят со своими минскими гешевтами! желаю тебе пережить своих детей!
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пшла в будку сявка ватна. цих хлопців вбив не Порох, а твое хуйло, яке ЕДИНЕ винно у цій війні і досих пір посилае на убой ватних орків с педірашкі !
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в будку сам полезешь. петух опущеный. их для таких как ты. шоколадная свинья много построила-называются собачьи. ибо ты и тебе подобные только гавкать как беспородные псы способны. я твой рот ебал. пёс смердячий.
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Земля пухом учасникам АТО....
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Хто такі ті учасникі АТО,мабуть ваші сєпари ....
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Жити б і жити
Вибачте нас, воїни. Хай небо прийме
Стали известны имена погибших вчера под Авдеевкой воинов 72-ой ОМБр - Цензор.НЕТ 1651
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ведь наступит день победы над рашистами,интересно что скажут в свое оправдание рашисты любители хуйла
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Как всегда, и уже много раз, ...мы ничего не знали, мы не виноваты...
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да тут не один Петя виноват,сам должен понимать
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без Вас, хлопці, не так вже будуть каштани цвісти....
без Вас, хлопці, стало смурніше на цьому світі...
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Для Вас вже не будуть каштани цвісти / Не будуть радіти Вам рідні і милі / Життя Ви віддали щоб нас вберегти / Несемо ми квіти на Ваші могили .
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Приклоняюсь.........
Пусть покоятся с миром.......

Родным и близким соболезнования.
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Царство Небесное.Спасибо ВАМ ВОИНЫ,за ВАШ героизм,за ВАШУ твердость и мужество.Соболезнование родным и близким.Спасибо РОДИТЕЛЯМ,что воспитали таких ЗАЩИТНИКОВ своей страны.
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Я молюсь за Вас . Каждого защитника Украины !
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бойцам ВСУ надо уступить место в АТО професионалам из СБУ. ментам и нацгвардейцам.
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Сперва деоккупировать Ордило надо , потом можно и уступать .
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Покойтесь с миром, хлопцы. Вечная Слава.
Чтоб ты провалилась, немытая клоака Параша. Придёт время и найдём каждую свинью убивавшую наших ребят и все они ответят за свои дела.
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А на своих минах сколько вчера подорвалось ?
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Немає нічого найстрашнішого в світі як втратити свою свободу і свободу своєї Батьківщини, за святу суверенну Україну наші герої віддають свої життя мужньо захищаючи її. I ця кривава війна для Українського народу вона Вітчизняна Національна Визвольна це захист своєї рідної суверенної української землі Криму i Донбасу від лютих кривавих фашистів ворогів )(уйла. Та коли наших Героїв патріотів українських воїнів загиблих у цiй кривавій визвольній війні з російськими фашистами окупантами і з їх продажними холуями місцевими кривавими нелюдами бандитами - сепаратистами. Українських патріотів якi віддали своє життя за територіальну цілісність і суверенітет нашої Української Вітчизни від лютих російських фашистів загарбників, їх проводжають в останню путь багато тисяч Українців вони на всьому протязі траурної процесії стоять на колінах десятки кілометрів і з вигуками СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА ГЕРОЯМ ! ГЕРОЇ НЕ УМИРАЮТЬ ... віддають останню шану вічної пам'яті Українським Героям відважно полеглих за свободу Української Батьківщини.

СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА! УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!
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Верби плачуть материнськими слізьми по своїм синам, тихо стогне та сумує квітня вітер.

Клята атоВійна.
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Очень тяжело. Земля пухом героям.оберегаите воинов там с неба.
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Гранітні обеліски, як медузи,
Повзли, повзли і вибилися з сил.
На цвинтарі розстріляних ілюзій
Уже нема місця для могил.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСтали известны имена погибших вчера под Авдеевкой воинов 72-ой ОМБр: Александр Кириенко, Василий Нежинский. ФОТО
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