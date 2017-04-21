 Стали известны имена погибших вчера под Авдеевкой воинов 72-ой ОМБр: Александр Кириенко, Василий Нежинский. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу 72-ой ОМБр в Фейсбук.
Бойцы были прикомандированы к 72о-й ОМБр, и за два месяца службы успели хорошо зарекомендовать себя.
"Александру Кириенко лишь несколько дней назад исполнилось 20 лет: военнослужащий срочной службы, он мог вообще не идти сюда, на одну из самых опасных участков фронта. Но, как настоящий патриот и мужчина, подписал контракт и стал вместе с другими Героями на защиту Отечества.
Василию Нежинскому было 28 лет, и воевать он пошел, чтобы защитить от вражеского нашествия любимую жену и ребенка", - говорится в сообщении.
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Героям Слава !!!
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Серце розривається...
Коли вже кремлівські карліки з пітерської пісочниці праведної крові обіп'ються?!
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Вибачте нас, воїни. Хай небо прийме
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без Вас, хлопці, стало смурніше на цьому світі...
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Пусть покоятся с миром.......
Родным и близким соболезнования.
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Сумую.
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Чтоб ты провалилась, немытая клоака Параша. Придёт время и найдём каждую свинью убивавшую наших ребят и все они ответят за свои дела.
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СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА! УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!
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Клята атоВійна.
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Повзли, повзли і вибилися з сил.
На цвинтарі розстріляних ілюзій
Уже нема місця для могил.
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