 В Сумской области на взятке 30 тысяч задержан заместитель главы города Кролевец. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ
сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
"Задержанные требовали и получили от предпринимателя 30 тысяч гривен за проведение аукциона и победы на нем последнего с последующим заключением договора аренды помещения коммунальной собственности", - рассказала Калиновская.
Проводятся процессуальные действия.
Как стало известно Цензор. НЕТ
из собственных источников, речь идет о заместителе главы г. Кролевец и одного из главных специалистов. Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Сумской области на взятке в 10 тысяч задержан начальник одного из отделов областной экологической инспекции. ФОТОрепортаж
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