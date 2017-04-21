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 В Сумской области на взятке 30 тысяч задержан заместитель главы города Кролевец. ФОТО

В Сумской области сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции совместно с областной прокуратурой задержали на взятке в 30 тысяч гривен сотрудников горсовета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

"Задержанные требовали и получили от предпринимателя 30 тысяч гривен за проведение аукциона и победы на нем последнего с последующим заключением договора аренды помещения коммунальной собственности", - рассказала Калиновская.

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Проводятся процессуальные действия.

Как стало известно Цензор. НЕТ из собственных источников, речь идет о заместителе главы г. Кролевец и одного из главных специалистов.

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В Сумской области на взятке 30 тысяч задержан заместитель главы города Кролевец 01

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В Сумской области на взятке 30 тысяч задержан заместитель главы города Кролевец 03


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интересно, на такой мелкой взятке дождется круговой поруки адепт, которій наверняка наверх стегал с подобніх взяток...
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В Сумской области на взятке 30 тысяч задержан заместитель главы города Кролевец. ФОТО

Сидеть не пересидеть... не Настыров вродь...
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Злодійська РАТЬ як з ланцюга зірвалась, або як перед кінцем СВІТУ. А все тому, що нема на них КАРИ І нема спочатку повне, з урахуванням збитків, відшкодування, а після нього починається відлік терміну покарання.
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Этого точно посадят...что бы так мало не брал.....
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